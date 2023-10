Furban entrega mais de 300 obras em Volta Redonda entre 2021 e 2023

Volta Redonda – O Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) – autarquia da prefeitura – já investiu mais de R$ 18 milhões em intervenções distribuídas por 57 bairros, entre 2021 e 2023 (até o momento). Foram entregues 315 obras como contenções (taludes, muros, etc.), sistemas de drenagem de água da chuva, revitalização de espaços públicos, reparos estruturais em escadas e calçadas, e diversos outros serviços.

“São obras que atendem a reivindicações dos moradores e que, na maioria dos casos, trabalha na prevenção. Uma calçada recuperada e acessível, um escadão com degraus adequados e com corrimões, praças com equipamentos bem cuidados e em condições de uso, tudo isso faz parte do cotidiano do morador. Os investimentos são para recuperar e construir esses e outros espaços públicos”, explicou Ernesto da Rocha, que é diretor-técnico do Furban.

As melhorias atendem a todas as regiões da cidade, inclusive chegando aos bairros mais distantes da região central. Dentre os que mais receberam intervenções está o complexo da Vila Brasília, que compreende as localidades Mariana Torres, Vale Verde, Verde Vale, Eldorado, Coqueiros, Belo Horizonte, Fazendinha e o próprio Vila Brasília.

No total foram 96 obras concluídas de 2021 até agora na região, com cerca de R$ 4 milhões investidos. Os moradores foram beneficiados com reforma de servidão, revitalização de praça e viela, reparo em escadaria, construção de passeio público, estabilização de encosta e talude, dentre outras intervenções como a reforma das unidades básicas de Saúde da Família (UBSF) do Mariana Torres, Vila Brasília e Belo Horizonte.

Retiro e Santo Agostinho

Dois importantes centros comerciais da cidade e com uma grande concentração de moradores e visitantes, os bairros Retiro e Santo Agostinho também receberam diversas obras do Furban entre 2021 e 2023. No total, foram investidos mais de R$ 2,6 milhões nessas duas regiões.

Dentre as melhorias mais recentes entregues à população, no bairro Retiro se destacam a reforma da UBSF Fabrício Costa Cury (Retiro I), que fica na Rua Antônio de Almeida; intervenções em redes de drenagem pluvial; estabilização de taludes; e reforma de banheiros de escolas da rede municipal.

No Santo Agostinho, os moradores foram beneficiados recentemente com revitalização de praças e construção de uma nova, reforma de quadras poliesportivas, além de obras de contenção para prevenção, principalmente em dias de chuva.

“Desde que reassumimos a prefeitura, o trabalho de reconstrução da cidade está sendo constante e estamos conseguindo melhorar o dia a dia da população. Temos grandes obras em andamento, mas todas são importantes. O Furban tem feito um trabalho gratificante, atendendo quem mais precisa, com obras também no interior dos bairros e em regiões mais distante do Centro. E vamos continuar investindo em toda a cidade”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.