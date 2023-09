Furban investe, em 2023, mais de R$ 2,3 milhões em prevenção contra fortes chuvas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda vem trabalhando constantemente para deixar a cidade mais segura nos períodos de fortes chuvas. A prevenção envolve diversas frentes de atuação, como as obras de contenção realizadas pelo Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR). Somente em 2023, a autarquia já investiu mais de R$ 2,3 milhões em 22 bairros, entregando 42 intervenções importantes para garantir a segurança dos moradores.

Dentre os trabalhos de contenção realizados estão a construção de muros grampeados, com bloco projetado e em solo cimento; estabilização de taludes, entre outras ações como reparo em escadarias, pisos, canaletas de água pluvial, calçadas e meios-fios.

As obras já entregues aconteceram em ruas, servidões e outros espaços públicos dos seguintes bairros: Açude I, Água Limpa, Belmonte, Belo Horizonte, Eldorado, Jardim Amália, Laranjal, Monte Castelo, Nova Primavera, Pinto da Serra, Ponte Alta, Retiro, Roma I, Santa Rita do Zarur, Santo Agostinho, São Geraldo, São João Batista, São Sebastião, Siderlândia, Vale Verde, Vila Americana, Vila Brasília.

A região do Vila Brasília, incluindo bairros próximos (Vale Verde, Belo Horizonte e Eldorado), foi uma das que mais recebeu melhorias estruturais de contenção, somando cerca de R$ 780 mil em investimentos.

“Estamos atendendo à população de uma maneira geral, mas é importante chegarmos às regiões mais distantes da parte central da cidade. As obras são feitas atendendo aos pedidos dos moradores e também com base nas análises dos nossos técnicos. Investir em prevenção é investir em segurança para nossa população. Os dias estão mais quentes, as chuvas vão vir e é preciso minimizar os impactos”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.