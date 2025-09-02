Gacemss comemora 80 anos com espetáculo sobre saúde mental

Volta Redonda – O espetáculo “O Futuro da Humanidade”, inspirado na obra do psiquiatra e escritor Augusto Cury, será apresentado no Teatro Gacemss, em Volta Redonda, no dia 12 de setembro, às 20 horas. A montagem traz aos palcos uma reflexão sobre saúde mental, empatia e os desafios da psiquiatria tradicional, ao misturar ficção com reflexões profundas sobre a sociedade, a medicina e o cuidado emocional.

A trama acompanha a história de Marco Polo, interpretado por Pedro Pilar, um jovem psiquiatra idealista que se rebela contra os métodos tradicionais de tratamento, nos quais o uso de psicotrópicos prevalece sobre a terapia psicológica. Ao desenvolver suas próprias teorias, ele defende uma abordagem mais humana e personalizada para o tratamento, enquanto enfrenta questões emocionais de sua vida pessoal e busca o amor de uma mulher cheia de inseguranças e segredos.

A adaptação para o teatro foi realizada pelo próprio Augusto Cury, em parceria com a roteirista Ingrid Zavarezzi, que destacou a relevância da proposta:

“Os temas abordados, como depressão, ansiedade e a importância da psicoterapia, são extremamente relevantes e necessários. Espero que o público se emocione e se inspire com essa história, assim como o livro me tocou profundamente”, comentou Zavarezzi.

Sob a direção de Rogério Fabiano, o espetáculo busca transmitir uma mensagem de esperança e coragem, ao revisitar sentimentos essenciais.

“É um espetáculo necessário, onde sentimentos profundos como o amor, a amizade e a felicidade são vividos intensamente”, afirmou Fabiano, que já havia trabalhado anteriormente com a obra de Cury.

As vendas de ingressos são realizadas pelo Sympla, através do link https://bileto.sympla.com.br/event/110015/d/335215?_gl=1*1wa8p6l*_gcl_au*ODYwOTAyNTcyLjE3NTI1MTkxMzQuMjA0ODAxOTgyMi4xNzU0MzI2NjY5LjE3NTQzMjY3MDQ.*_ga*MTYxMjc5MDA2Mi4xNzUyNTE5MTM1*_ga_KXH10SQTZF*czE3NTY0Nzk5MjIkbzE4JGcxJHQxNzU2NDc5OTgzJGo2MCRsMCRoODM3ODIyMTUx

O ingresso também pode ser adquirido digitalmente, pelo link https://ingressodigital.com/evento/17115/o-futuro-da-humanidade