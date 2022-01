GAPC-VR lança projeto ‘Desafio Laranja’ em parceria com o Shopping Park Sul

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2022, 14:55 horas

Volta Redonda- O grupo de apoio a pessoas com câncer (GAPC), está retornando com as suas ações presenciais em Volta Redonda e por isso está solicitando o apoio de todos.

De acordo com a direção do GAPC, graças à colaboração das pessoas, a entidade atende entre 400 e 450 pacientes mensais e já tem quase 6.500 cadastrados, com estimativa de chegar a mais de 7 mil para o próximo ano, visto que o grupo atende toda a região Sul Fluminense, o que resulta em 24 cidades.

Por conta disso, o GAPC lançou para 2022 o projeto ‘Desafio Laranja’ em parceria com o shopping Park Sul e convida as pessoas a participarem desta ação também.

O projeto

Como no verão é realizado a campanha Verão laranja, época em que o GAPC conscientiza as pessoas sobre a prevenção do câncer de pele, o GAPC Volta Redonda criou o “Desafio Laranja”, que tem como meta incentivar a prática de atividades físicas e conscientizar os participantes sobre a importância do uso do filtro solar, roupas com filtro UV, chapéus, bonés e sobre a prevenção do câncer de pele.

De acordo com a coordenação do GAPC, o ‘Desafio Laranja’ é importante para envolver a população em uma causa social e preventiva. E além da mobilização social, o projeto tem como objetivo angariar fundos para manter o trabalho da instituição.

Como funciona?

O Desafio Laranja será realizado no estacionamento do shopping Park Sul no dia 20/02/2022 pela manhã. A ação terá várias atividades que mobilizará a população a se exercitar; como aulão de fit dance com o instrutor Rennan Barbosa, desafio de circuitos e um pedal pela cidade chamando a atenção para o movimento.

Para o pedal, os participantes podem participar de duas formas: Virtual ou presencial, sendo que virtual pode ser feito de qualquer lugar do Brasil.

As inscrições já estão abertas e se encerram no dia 25/01!

E estão sendo feitas pelo WhatsApp no telefone (24)99872-7784.