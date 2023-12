Gastronomia do Mar movimenta fim de semana em Angra

Angra dos Reis – A 3ª Edição do Gastronomia do Mar está sendo realizado em Angra dos Reis. A abertura do evento, nesta sexta-feira (1º), aconteceu no Cais Santa Luzia, no Centro. Até este domingo (3), o evento vai contar com “Cozinha Show”, com chefs do SENAC, oficinas e área de alimentação com estandes dos melhores restaurantes da cidade. Chefs do SENAC demonstrarão receitas com degustação em palestras e workshops, com temas variados, entre pratos salgados, sobremesas e drinks.

Uma grande estrutura está montada no Cais Santa Luzia para abrigar a praça de alimentação, onde tem a comercialização de pratos à base de frutos do mar, preparados pelos melhores restaurantes de Angra, pelo valor máximo de R$ 35. A Viviane Rodrigues esteve no ano passado e este ano marcou presença novamente.

– Assim que fiquei sabendo que teria o Gastronomia do Mar fiz questão de vir, e esse ano trouxe minha família e amigos. Alguns restaurantes eu ainda não conhecia e hoje tenho a oportunidade de experimentar vários pratos maravilhosos. Quero participar também de uma aula no Cozinha Show, inclusive já coloquei meu nome da lista – comentou a agente de marketing.

O evento é promovido pelo SENAC RJ, com o apoio do Sicomércio de Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria Municipal de Eventos, além do apoio institucional da Fecomércio RJ.

– O Circuito Gastronomia do Mar foi pensado para promover e qualificar os empresários dos restaurantes locais e valorizar o setor pesqueiro da região. No ano passado, o evento superou todas as nossas expectativas, e nesta nova edição não está sendo diferente. Aqui, moradores e turistas conseguem experimentar o que tem de melhor na gastronomia de Angra, e o melhor, com um preço acessível a todos – comentou Essiomar Gomes, presidente do Sicomércio.

Neste sábado (2), a programação começou cedo e com grande movimento, já que o quinto transatlântico da temporada desembarcou no Centro da cidade, com mais de 3 mil turistas. Isso proporcionou uma procura ainda maior pelos restaurantes participantes. As mesas da praça de alimentação ficaram lotadas de moradores e visitantes.

Em 2022, mais de seis mil pessoas passaram pelo Gastronomia do Mar de Angra dos Reis, onde foi comercializado um valor superior a R$ 140 mil em vendas de pratos.

– Ficamos muito felizes em receber por mais um ano esse evento em Angra. No ano passado foi sucesso de publico, e esse ano a expectativa é ainda maior. Essa é uma oportunidade de diversão e de qualificação devido as várias aulas e oficinas que são oferecidos durantes os dias do Gastronomia do Mar. Esse é um evento com grande potencial turístico que movimenta a economia da cidade – reforçou o secretário de eventos, João Willy.

PROGRAMAÇÃO COZINHA SHOW:

Sábado (02/12)

18h – Pedro Barradas + Bernardo Worms – Harmonização de espumantes e pescado

19h – Isadora Rambalt – Finger Mar e Terra

20h – Estevão Damieri – Feijoada de frutos do mar

Domingo (03/12)

13h – Priscila Soares – Coquetéis autorais com cachaça de Paraty

14h – Laís Almeida – Sobremesas de café da manhã

15h – Estevão Damieri + Marcelo Neves – Harmonização de cerveja e pescados

16h – Bernardo Worms – Molhos para peixe

17h – Estevão Damieri – Petisco do mar

PROGRAMAÇÃO MUSICAL: Sábado (02/12)

11h – DJ Rodrigo Camacho

20h – Sereno

22h – Anjos Stilizado Domingo (03/12)

11h – DJ Rodrigo Camacho

16h – Thales Pançardes e Banda

20h – André Bainha Trio