GELB realiza campanha de arrecadação de alimentos

Matéria publicada em 2 de junho de 2022, 13:50 horas

Volta Redonda – O Grupo Espírita Lindolfo Barbosa (GELB) já está arrecadando para a Campanha do Quilo do mês de junho. No total, serão ajudadas 45 famílias nessa corrente de bem.

Para doar, basta entregar o alimento ou produto na sede, localizada na rua Belém, nº 95, no bairro Santo Agostinho em Volta Redonda. Os dias de atendimento são quarta-feira e sexta-feira, a partir de 17h30.

A entrega das doações para a famílias está prevista para o dia 11/06.

Contribua com a campanha

Estão sendo arrecadados alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal. Abaixo está a lista dos que são necessários para a entrega:

– Arroz

– Feijão

– Fubá

– Macarrão

– Sachê de molho

– Açúcar

– Óleo

– Pó de café 500gr

– Leite em pó 400gr

– Biscoito Recheado

– Pasta de dente

– Papel higiênico

– Detergentes