GM de Itatiaia reforçará trânsito durante a Corrida e Caminhada UFF

Matéria publicada em 9 de outubro de 2021, 13:27 horas

Itatiaia- Promovida pela Universidade Federal Fluminense e o Ministério da Cidadania, será realizado na manhã de domingo, dia 10, em Itatiaia, a etapa da Corrida e Caminhada UFF.

De acordo com a guarda municipal, a largada da competição será realizada no Estádio Municipal Mário Pereira, na Rua 12, no Jardim Itatiaia às 08 horas. O fechamento do trânsito nas imediações e parcialmente nas ruas que compõe o itinerário da competição se dará a partir das 7h.

Segundo o comandante da Guarda Civil Municipal de Itatiaia, Gerson Luiz, os agentes farão o controle do trânsito e do fluxo das vias para a realização da corrida.

– É importante que os motoristas fiquem atentos, mas além do efetivo que ficará no entorno da concentração, contaremos também com viaturas e motocicletas acompanhando todo o percurso realizado pelos atletas, disse.

Conforme o planejamento da corporação, um motociclista seguirá a frente do grupo de atletas e uma viatura ao final. Também haverá veículos posicionados em locais estratégicos para garantir a fluidez da competição e a segurança dos participantes.

Confira abaixo o itinerário e as vias que terão o trânsito parcialmente alterado.

Rua 12 (Jardim Itatiaia)

Avenida Um sul(Jardim Itatiaia)

Avenida Um leste

Avenida Lauro Mendes Bernardes (Jardim Itatiaia)

Rua 38(Jardim Itatiaia)

Rua 45(Jardim Itatiaia)

Rua Wanderbilt Duarte de Barros (Vila Pinheiro)

Rua Coirana(Vila Pinheiro)

Rua Maricá(Vila Pinheiro)

Bairro Country Clube

Avenida Itatiaia Country Clube ( Campo Alegre)

Avenida João Maurício de Macedo Costa( Campo Alegre)

Avenida Eduardo Cotrin( Campo Alegre)

Rua Clemente Pereira( Campo Alegre)

Avenida Cel Napoleão Duarte( Campo Alegre)

Avenida João Carneiro Maia( Campo Alegre)

Avenida Roberto Cotrin( Campo Alegre)

Avenida Simão da Cunha Gago

(Campo Alegre)