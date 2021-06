GM de Volta Redonda irá leiloar 123 veículos em julho

Matéria publicada em 28 de junho de 2021, 09:05 horas

Evento será online e interessados já podem se cadastrar

Volta Redonda- A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) realizará de forma online, em respeito às normas de prevenção à Covid-19, um leilão de 123 veículos removidos por infrações relacionadas ao código de trânsito.

Segundo a GM, o evento vai ser realizado no dia 27 de julho, com previsão de início para as 11h.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, todos os veículos foram vistoriados pelo Detran/RJ e os proprietários foram notificados, tendo o prazo de 30 dias para regularizarem todas as pendências para retirarem seus veículos.

“Os veículos foram recolhidos por diversos motivos, sendo mais comum os por abandono, trazendo transtornos a população, pois eram utilizados para atos ilícitos, além de contribuir para a proliferação de animais peçonhentos”, explicou o comandante, citando que entram nestes dados, motocicletas que foram recolhidas por seus condutores não possuírem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), ou estarem com os equipamentos de segurança inexistente ou inoperante.

Serão leiloados 72 motos, 7 carros para serem regularizados pelos arrematantes e 43 veículos como sucata para serem prensados (somente empresas especializadas no ramo de prensagem).

Participação

Para participar, os interessados deverão fazer o cadastro de forma antecipada, com ao menos 24h de antecedência do início do leilão, no site www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br, para análise dos dados e confirmação da participação.

Não poderão participar, direta ou indiretamente, do leilão: licitantes, adjudicatórios e contratantes, penalizados com as sanções de suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar por qualquer ente ou entidade das administrações Federal, Estadual, Distrital e Municipal, cujos efeitos ainda vigorem e menores de idade.

Visitação

De acordo com o comandante da GM, a visitação será permitida nos dias 22, 23 e 26 de julho, das 9h às 11h30, e das 14h30 às 17h, sendo necessário respeitar algumas medidas de prevenção à Covid-19: para evitar aglomerações, só será permitida a entrada no depósito público de até cinco pessoas por vez. Os interessados poderão permanecer no depósito por até 30 minutos, e é obrigatório o uso de máscara.