Governador confirma presença em show dos Golden Boys, em VR

Volta Redonda – A prefeitura divulgou nesta terça-feira (3) que o governador Cláudio Castro participará da apresentação do grupo Golden Boys, às 9h30 desta quarta-feira (4), na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, no Retiro. Castro estará na região até sexta-feira (6) para visitar municípios do Médio Paraíba, incluindo Volta Redonda e Barra Mansa.

Promovido pela prefeitura em parceria com o Governo do Estado, o evento marca a comemoração pelos dias Nacional do Idoso e Internacional da Terceira Idade, ambos celebrados em 1º de outubro, além dos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, que busca regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

Quem comparecer ao encontro poderá ser atendido por assistentes e educadores sociais do programa ‘RJ para Todos’, da Secretaria de Estado de Governo, das 9h às 16h. A iniciativa vai disponibilizar, de graça, serviços como a emissão de documentos (identidade, carteira de trabalho digital, habilitação para casamento e isenções para certidões de nascimento, casamento e óbito), orientação aos direitos do consumidor e balcão de empregos.

Caso a pessoa possua, é necessário levar identidade, CPF, certidão de nascimento ou de casamento original. As senhas para os serviços serão distribuídas das 9h às 14h, ou até o término das senhas.