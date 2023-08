Governo de Santa Catarina visita Angra para conhecer Fundo Imobiliário

Angra dos Reis – Uma equipe da Secretaria Estadual de Administração de Santa Catarina (SEA/SC) visitou a cidade de Angra dos Reis para conhecer detalhes sobre o funcionamento do Fundo Imobiliário do município. O coordenador do projeto Fundo Imobiliário de Santa Catarina, André Rezende; o diretor de Patrimônio, André Diesel, e a assessora jurídica da localidade, Crislaine da Luz, foram recebidos nessa quarta-feira,( 23), pelo secretário de Planejamento e Parcerias da Prefeitura de Angra, André Pimenta.

Gerenciado pela Secretaria de Planejamento e Parcerias e pela Secretária de Finanças, o Fundo Imobiliário de Angra dos Reis visa promover o desenvolvimento urbano da cidade, com os imóveis do município que não possuem função social ou uma proposição. São diversas áreas que estão, em parte, em condomínios de alto padrão. A utilização destes ativos visa à geração de rentabilidade, possibilitando investimentos como a Construção do Centro Administrativo Sustentável.

“Esta visita é uma prova de como Angra é uma cidade referência quando se fala em gestão pública. Encontros como este, além de comprovarem a eficiência dos projetos da Prefeitura, levam o nome da cidade para outros estados. Já recebemos, por meio de reuniões presenciais ou online, equipes de São José dos Campos, Campinas e Maceió, por exemplo, para conhecerem projetos como o Centro Administrativo e o Fundo Imobiliário de Angra dos Reis” destacou o secretário de Planejamento e Parcerias, André Pimenta.

Desde janeiro deste ano, a equipe de Santa Catarina vem estudando formas legais para implantação de um Fundo de Investimentos Imobiliários para melhoria da gestão patrimonial dos ativos do Estado. Após mais de 50 contatos com instituições financeiras públicas e privadas, consultorias, fundações e entes públicos de diversos níveis de governo, incluindo algumas Prefeituras e Governos Estaduais, a equipe decidiu começar a fase de visitas técnicas presenciais pelo projeto por Angra dos Reis.

“Nesta fase do estudo, levamos em consideração o contato com instituições, sejam elas públicas ou privadas, que estejam à nossa frente na implantação de um fundo imobiliário. Conhecer o fundo imobiliário de Angra dos Reis foi fundamental para melhorar nossa base de estudos e toda a expectativa em volta da implantação de um fundo Santa Catarina” comentou o coordenador do projeto Fundo Imobiliário de Santa Catarina (FIISC), André Rezende.