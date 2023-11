Governo do Estado inaugura o 7º polo do Empoderadas no mês de novembro

Estado do Rio – A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos inaugurou, nesta quinta-feira (16), mais dois polos do Programa Empoderadas. Dessa vez, Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, e Petrópolis, na Região Serrana, ganharam um reforço no combate à violência contra a mulher. Até o momento, o programa já lançou sete novos espaços em novembro: Barra do Piraí, Paty de Alferes, Villar dos Telles, dois em Duque de Caxias, além das duas unidades de hoje. Agora, são 74 unidades ativas em todo o estado.

As aulas do polo de Santa Cruz serão realizadas no Núcleo de Assistência ao Cidadão (NAC), outro programa da Secretaria. No local, também é possível ter acesso a isenção para retirar novas vias de documentos. O coordenador do NAC da região, Felipe Ferreira, destacou a importância do Empoderadas no local.

“Desde que reabrimos o NAC aqui de Santa Cruz, que estava fechado para obras, começamos a receber pedidos de moradores do local sobre cursos profissionalizantes. Pedimos então essa parceria e agora está sendo inaugurado aqui”, disse.

Além de atuar com aulas sobre prevenção à violência contra a mulher, o programa oferece cursos profissionalizantes. O objetivo é que toda vítima tenha independência financeira, visto que muitas mulheres ainda dependem da renda dos maridos ou companheiros. Nesta unidade de Santa Cruz, o Empoderadas funcionará às segundas e quartas, às 14h.

“A importância de estar fazendo parte desse programa é poder salvar vidas. Saber que estamos empoderando as mulheres por meio de ajuda psicológica, jurídica, e assistência social, para que elas possam enfrentar qualquer tipo de violência”, destacou Joana Soares, professora da unidade, que entrou no programa neste ano de 2023.