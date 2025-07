Governo do Estado leva serviços do Detran Presente a Três Rios

Três Rios – O Detran RJ realizou, neste sábado (26), o lançamento do programa Detran Presente, no município de Três Rios, Centro-Sul fluminense. A primeira edição atendeu a moradores da cidade – e municípios vizinhos – que ao longo do dia, puderam realizar diversos os serviços oferecidos pelo departamento, como solicitação da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), licenciamento e transferência de propriedade de veículos, facilitando a vida dos usuários que trabalham em horário comercial e não têm tempo de ir aos postos do Detran.

Na Avenida Prefeito Alberto da Silva Lavinas (Beira-Rio), em frente à quadra de areia, foi montada uma grande estrutura de atendimento aos cidadãos onde foram realizadas vistorias de veículos para serviços como inclusão de GNV, troca de placa para Mercosul, alteração de características e retificação de dados, entre outros. No setor de habilitação, os usuários poderão renovar a CNH, fazer uma segunda via, ou mesmo dar início ao processo de habilitação.

Com 83 anos de idade e 64 anos de carteira, seu Vantuir Lazarini foi o primeiro a chegar de manhã cedo para renovar a Carteira Nacional de Habilitação, que vai vencer no dia 27. Ele disse que dirige todos os dias e não pode ficar sem o documento.

“Fiquei sabendo ontem pela TV e acordei cedo para vir. É muito bom para a população, e está muito bem organizado”, disse Vantuir, que já saiu direto para fazer o exame de aptidão física e psicológica hoje mesmo.

O setor de Identificação Civil foi o mais procurado, com cerca de 500 pessoas em busca da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Luciana de Oliveira, de 47 anos, também chegou cedo em busca do serviço.

“Aproveitei para vir fazer a nova identidade, que minha filha já tinha tirado no ano passado. Vi na rede social e saí de casa às 6h20. Valeu a pena, porque o serviço está bem procurado. Deu tudo certo e fiquei feliz”, ressaltou.

No setor de veículos, o Detran fez vistorias em uma tenda montada no local, para serviços como transferência de propriedade, emplacamento, inclusão de GNV e outros. Milena de Lima Ribeiro da Silva, de 46 anos, levou o automóvel recém-comprado para fazer a vistoria e já saiu com o documento em nome dela.

“Gostei bastante. O Detran Presente é um jeito prático de resolver as coisas. Facilitou a vida de muita gente”, disse.

Já Marcela de Oliveira levou o carro para trocar a placa comum para o modelo Mercosul, e foi atendida na hora.

“Só de poder resolver isso no sábado já foi uma vantagem grande”, contou ela.

O presidente do Detran RJ, Vinicius Farah, explicou que o Detran Presente tem o objetivo de levar todos os serviços para perto das pessoas.

“O Detran faz parte da vida das pessoas, desde o nascimento até a vida adulta. Com o Detran Presente, ele vem para perto do cidadão, entregando soluções. A pessoa chega aqui e tem a sua necessidade resolvida. Isso é respeito, comprometimento e dignidade para a população. O objetivo, acima de tudo, é melhorar a qualidade de vida do cidadão”, declarou Farah.

As pessoas que estiveram na ação itinerante, também participaram de ações educativas do Detran RJ, e tiveram acesso à Ouvidoria, à Coordenadoria de Julgamento e Controle de Infrações (CJC) e ao Protocolo, para resolver pendências.

O Detran Presente foi criado para aprimorar e facilitar o atendimento aos cidadãos do Estado do Rio. A próxima edição acontecerá no dia 1º de agosto, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.