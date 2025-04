Governo Federal inclui trecho Angra-Barra Mansa no plano de concessão de ferrovias

Angra dos Reis – O trecho ferroviário entre Angra dos Reis e Barra Mansa, atualmente desativado, foi oficialmente apresentado na última terça feira (15), pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), como projeto elegível dentro do novo modelo de chamamento público de ferrovias. A proposta foi explicada no evento ‘Novos Caminhos Ferroviários”, promovido pela ANTT, com participação da Prefeitura de Angra.

Com 108 quilômetros de extensão, o trecho integra a concessão da empresa FCCA S/A, com demanda estimada em 25 mil contêineres por ano, voltados ao transporte de cargas e fertilizantes. A expectativa é que o chamamento público ocorra no início do segundo semestre, com a assinatura do contrato até o fim do ano.

No evento, a ANTT apresentou projetos considerados prioritários para o Governo Federal e que, além disso, tem potencial para atrair a iniciativa privada, por meio de concessão. Para o governo, ampliar a participação do mercado nesse setor é um dos requisitos para acelerar a recuperação da malha ferroviária nacional.

A reativação ferroviária representa uma oportunidade estratégica para o desenvolvimento de novas matrizes econômicas em Angra dos Reis. A ferrovia irá demandar, por exemplo, a modernização da logística portuária para tornar o escoamento da produção mais eficiente e tornaria Angra um polo regional.

“A participação da Prefeitura de Angra nesse debate é fundamental para reforçar o nosso compromisso com a retomada do transporte ferroviário como ferramenta de desenvolvimento e geração de empregos. Estamos trabalhando para que a ferrovia volte a ser um vetor importante para o nosso crescimento”, destacou o prefeito Cláudio Ferreti.

O secretário de Planejamento e Gestão de Angra, André Pimenta, afirma que a cidade está “atenta aos avanços regulatórios do país” e que está trabalhando há anos para tentar garantir que o município seja um dos primeiros contemplados com a nova política federal para o setor ferroviário.

“Seguiremos trabalhando em parceria com o Governo Federal, além da iniciativa privada, para que Angra assuma um papel estratégico nesse movimento de retomada da malha ferroviária nacional”, disse André.