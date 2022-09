Governo inicia obra para tratar 100% do esgoto da Vila de Trindade em Paraty

Matéria publicada em 30 de setembro de 2022, 14:01 horas

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, assinou nesta quinta-feira, dia 29, a ordem de serviço para o início das obras para tratar 100% do esgoto sanitário da Vila de Trindade. Serão investidos cerca de R$ 5,5 milhões na construção de uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), duas elevatórias e os ramais coletores. Os recursos são de uma linha de financiamento da AgeRio (Agência de Fomento do Governo do Estado). O evento aconteceu em Trindade e reuniu secretários, vereadores, líderes comunitários e moradores.

O prefeito Luciano Vidal esteve na Vila acompanhado de secretários e, ao lado da comunidade e da empresa vencedora da licitação, assinou a ordem de serviço para o início das obras.

– É um momento histórico. Nenhum governo olhou tanto para a questão ambiental quanto o nosso. A Vila de Trindade representa parte da história de Paraty graças a essa comunidade que fez esse paraíso se tornar um lugar conhecido até no exterior. Além disso, Trindade é uma das principais portas de entrada de entrada do turismo de Paraty. Hoje, estamos realmente entregando um valioso investimento aos moradores – disse Vidal. O prefeito lembrou que o projeto do governo é tratar 100% do esgoto de toda a cidade até o final de 2024.

As obras de construção do sistema de esgotamento sanitário de Trindade devem durar cerca de 8 meses. De acordo com o secretário de Obras, Fabrício Soares, a primeira etapa será a construção da estação de tratamento na Praça Dão. “Depois faremos a construção dos ramais e das elevatórias. É uma obra muito importante que irá garantir uma Vila de Trindade sem poluição e a proteção dos mananciais por muitos anos”, disse Fabrício.

OBRAS – A Secretaria de Obras de Paraty explicou que está desenvolvendo junto a empresa vencedora da licitação, um cronograma de obras para tentar minimizar os impactos causados pelas intervenções. “Estamos buscando o melhor modelo para evitar grandes transtornos. Uma coisa é certa: a obra passa e a melhoria fica”, disse Fabrício. O governo irá se reunir com seis associações da Vila de Trindade para formar o melhor cronograma com a participação dos moradores.

Vidal entrega reformulação do sistema de abastecimento de água em Trindade

A visita do prefeito Luciano Vidal rendeu bons frutos aos mais de 2 mil moradores da Vila de Trindade nesta quinta-feira. O prefeito inaugurou o novo sistema de captação e distribuição de água. As intervenções tiveram o aval da diretoria do Parque Nacional da Serra da Bocaina e órgãos ambientais para que a reformulação na captação fosse autorizada no interior da unidade de conservação. Segundo a Secretaria de Obras, foram investidos R$ 450 mil nas obras com recursos próprios da prefeitura.

– Com as obras no sistema de abastecimento de água, vamos reduzir e muito o problema da falta de água, principalmente, no período da alta temporada quando Trindade recebe mais de 5 mil pessoas por dia. É mais uma vitória para esse paraíso e essa comunidade tão maravilhosa – disse Vidal.

A Secretaria de Obras informou que, em breve, irá iniciar os estudos para construção de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) na Vila de Trindade.

Licitação para recuperação da Estrada de Trindade é autorizada

Com apoio do governo federal, a prefeitura de Paraty está dando início ao processo de licitação para recuperar a Estrada de Trindade, que possui cerca de 5 quilômetros e está situada dentro da Área de Proteção Ambiental do Cairuçu. A rodovia foi duramente afetada pelas de 31 de março até 6 de abril deste ano, quando foram detectados 22 pontos de intervenção, sendo dois, críticos. A assinatura para a autorização da licitação foi realizada nesta quinta-feira pelo prefeito Luciano Vidal durante evento em Trindade.

A licitação prevê investimento de R$ 9 milhões entre recursos da União e da prefeitura de Paraty. O secretário de Obras acredita que as intervenções na rodovia comecem no final de outubro ou início de novembro.