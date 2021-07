Matéria publicada em 15 de julho de 2021, 09:06 horas

Servidores já imunizados contra a Covid-19 deverão retornar às atividades presenciais

Rio – O Governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou, na noite desta quarta-feira (14), em publicação extra no Diário Oficial, alterações nas medidas restritivas para conter a propagação da Covid-19. A principal mudança é a retomada do trabalho presencial para funcionários da administração púbica após 14 dias de terem tomado as duas doses ou a dose única da vacina contra a doença.

Também deverão retornar às atividades presenciais os funcionários que fazem parte dos grupos contemplados com a imunização, mas que optaram por não se vacinar. As secretarias e órgãos ficam responsáveis por organizar a retomada de seus colaboradores de acordo com as peculiaridades e projetos de cada pasta.

O decreto anterior estava em vigor desde o dia 29 de junho.