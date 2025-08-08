Grave acidente na Dutra deixa uma pessoa ferida em Barra Mansa

Barra Mansa – Um grave acidente aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (8) na Rodovia Presidente Dutra, no km 291, sentido São Paulo. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, o condutor de um veículo perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra a mureta da rodovia. Com o impacto, a vítima ficou presa às ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da CCR RioSP foram acionadas para resgatar o motorista, de 43 anos, natural do Espírito Santo. Após ser retirado do veículo, o condutor, que sofreu ferimentos graves, foi socorrido com vida e levado para a Santa Casa de Barra Mansa.