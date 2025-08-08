sexta-feira, 8 agosto 2025
Grave acidente na Dutra deixa uma pessoa ferida em Barra Mansa

Vítima ficou presa às ferragens

by Lívia Nascimento

Vítima ficou presa às ferragens, mas foi socorrida com vida – Foto: Reprodução

Barra Mansa – Um grave acidente aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (8) na Rodovia Presidente Dutra, no km 291, sentido São Paulo. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, o condutor de um veículo perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra a mureta da rodovia. Com o impacto, a vítima ficou presa às ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da CCR RioSP foram acionadas para resgatar o motorista, de 43 anos, natural do Espírito Santo. Após ser retirado do veículo, o condutor, que sofreu ferimentos graves, foi socorrido com vida e levado para a Santa Casa de Barra Mansa.

