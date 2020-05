Grupo Alcoólicos Anônimos realiza reuniões em ambiente virtual

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 15:31 horas

Nova prática foi adotada em razão das regras sugeridas pela Organização Mundial de Saúde

Sul Fluminense – Os alcoólicos da região que desejam apoio para se manter sóbrios ou parar de beber agora tem uma nova ferramenta de auxilio. As reuniões da irmandade de Alcoólicos Anônimos agora são realizadas em ambiente virtual, através da plataforma Google Meet, permitindo a todos a participação via celular, sem sair de casa. Esta inovação foi implantada devido a pandemia de Covid-19, e as novas regras para evitar contaminação como evitar aglomerações.

As reuniões são realizadas por vídeo conferência pelos membros dos Alcoólicos Anônimos, das 16h as 17h30. O anonimato é respeitado e familiares e amigos que desejam mais informações podem participar. Para saber mais informações é só ligar ou mandar WhatsApp para “Linha de Ajuda do AA” (24)99881-9832

Nacional

Segundo o Alcoólicos Anônimos do Brasil, mais de 20 mil pessoas participaram de 3.307 reuniões virtuais pelo país, de 13 de abril a 10 de maio; utilizando as plataformas do Google. Como estes grupos são independentes e podem ser utilizados outras ferramentas e aplicativos, como WhatsApp e Telegram, este número deve ser ainda maior.

Alcoólicos Anônimos

Os Alcoólicos Anônimos (AA) é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham, entre si, suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo, buscando diariamente a sobriedade. Não está ligada a nenhuma seita ou religião e não possui fins lucrativos.