Grupo de dança do Paraíso de Cima recebe o reconhecimento do ‘Movimenta Mulheres’

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 17:32 horas

Grupo apartidário do município, ‘Movimenta Mulheres’, apadrinhou o ‘United Dreams’, grupo de dança criado neste ano, no bairro Paraíso

Barra Mansa– Cerca de 50 integrantes do grupo de dança “United Dreams”, do bairro Paraíso de Cima, na região Leste de Barra Mansa, receberam o reconhecimento do grupo apartidário do município, “Movimenta Mulheres”. Tudo começou no início deste mês, quando o Movimenta Mulheres apadrinhou o grupo, que tem o objetivo de incluir socialmente, jovens na faixa etária de 08 a 18 anos.

Segundo o professor de dança e um dos presidentes do grupo, João Victor Oliveira Silva, os jovens ensaiam hip hop e danças afro. O United Dreams é composto por Andrew Lopes Correia de Castro, Jaquelina de Fátima Silva Mateus e Marco Aurélio Manuel, que também fazem parte da presidência do grupo.

– A minha história com a dança começou há sete anos quando eu tinha nove anos e tinha um projeto de dança. Ali começou a minha paixão e admiração pela dança. Desde então, em todos eventos na comunidade e ao redor do bairro nosso grupo está presente. Só que neste ano queremos formalizar nosso grupo de dança – explicou João Victor.

De acordo com Marco Aurélio Manoel, o Markinho, o grupo foi criado neste ano, em meio à pandemia do novo coronavírus. “No confinamento refletimos que devíamos fazer a diferença na nossa comunidade, dando início ao trabalho do nosso grupo de dança”, disse.

Em relação ao apoio que eles estão tendo do grupo Movimenta Mulheres, Markinho, acredita que este tipo de parceria está ajudando na formalização, na carência e dificuldades, como também na ajuda emocional e afetiva de todos os membros do grupo. O presidente Marco Aurélio ressaltou que o grupo de dança se mantém somente com a mensalidade de cada integrante.

– É uma ajuda de custo que foi definido para ajudar em nosso crescimento, pois a nossa maior dificuldade em meio à pandemia é em relação ao espaço e com os aparelhos de som, e também com nossos lanches e o uniforme para todos do grupo – destacou Markinho.

Apoio do grupo ‘Movimenta Mulheres’

Para fazer parte do grupo de dança é necessário entrar em contato com os presidentes ou com a coordenadora do grupo Movimenta Mulheres, Ana Lúcia Alves, que está dando apoio, orientação profissional e aconselhamento.

– O apoio ao grupo United Dreams agora é um de nossos projetos e quando se fala em jovens da comunidade nosso desejo ainda é maior porque queremos que todos possam ter acesso as manifestações artísticas e culturais – salientou Ana Lúcia.

O professor João Victor lembrou que o grupo ensaia três vezes por semana no quintal da casa da presidente Jaquelina, que reside também no bairro Paraíso de Cima.

– O grupo de dança foi criado para que possamos expressar nossos sentimentos e mostrar pra que vimos. É uma forma de estarmos aprendendo sobre cultura e educação, fazendo o que a gente gosta – disse o professor.

O professor João Victor confirmou que todos os membros do grupo de dança estão gratos ao Movimenta Mulheres. Segundo ele, depois que o Movimenta apadrinhou o grupo, todos passaram a receber mais força e esse reconhecimento proporcionou ainda mais a união de pessoas em torno do mesmo objetivo. Com isso, o resultado poderá ser muito maior do que esperavam inicialmente.

– Eu agradeço imensamente ao grupo Movimenta Mulheres porque nos deu uma chance de termos uma madrinha – finalizou João Victor.

Por Júlio Amaral