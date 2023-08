Grupo de escoteiros realiza atividade com tema de ‘Turma da Mônica’

Barra Mansa – O Grupo Escoteiro 58 Barra Mansa realizou no último fim de semana, nos dias 5 e 6 de agosto, o Acampamento da Alcateia Urso Marrom. Crianças de seis a dez anos estiveram presentes, além da presidente do Grupo, Isabel Cristina dos Santos e cerca de outros cinco adultos como responsáveis.

O acampamento teve como tema o filme Laços, da Turma da Mônica, e contou com diversas atividades para a diversão da criançada, como trilhas na selva, laboratório do Franjinha, onde fizeram várias experiências, esconde-esconde do Sansão, cineminha, pintando o lobinho, esquetes, além de muita comida mateira e músicas escoteiras.

O objetivo das atividades foi de concretizar os laços de afetividade, inclusão, amizade, carinho, companheirismo, alegria e aventura entre os lobinhos.

O Grupo Escoteiro vem proporcionando aos jovens de Barra Mansa a oportunidade de vivenciar os princípios do Movimento Escoteiro, que são: deveres para com Deus, deveres para com o próximo e deveres para consigo mesmo, formando jovens para o convívio social e empoeirados para o desenvolvimento pleno de suas capacidades físicas, intelectuais, de caráter, espirituais, sociais e a afetividade.