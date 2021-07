Grupo de proteção animal terá barraca em festa julina de shopping

Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 15:16 horas

Volta Redonda – O grupo independente “Cia Animal” (@ciaanimalvr, no Instagram) foi convidado pela administração do Sider Shopping a participar da festa julina do centro de compras, que começa nesta terça-feira (27), em formato reduzido, para cumprir as medidas de prevenção à Covid-19.

A “Cia Animal” vai vender alimentos na barraca e toda a receita será destinada à compra de ração para os animais atendidos pelo grupo.

– Aceitamos também doações de ração. É uma campanha permanente do grupo. Os interessados podem entrar em contato conosco pelo Instagram – afirmam Géssica Pacheco e Luís Fernando Paiva, representantes do grupo, que resgata e mantém animais em lares provisórios até que eles sejam adotados.

O vereador voltarredondense Rodrigo Furtado (PSC), que é um dos apoiadores do grupo, afirma que, além das ações de representantes da sociedade civil, é preciso aprimorar as políticas públicas de cuidado com animais.

– Tenho notado um aumento na quantidade de animais abandonados. Infelizmente, eles acabam procriando pela rua e isso agrava a questão. Volta Redonda poderia ter um “castramóvel”, como o existente em Barra do Piraí, que tive a oportunidade de conhecer em visita ao prefeito Mário Esteves. O município para um valor fixo mensal pelo uso do veículo, o que inclui sua manutenção. Sai mais barato do que adquirir o carro – diz Rodrigo.