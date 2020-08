Grupo Ecotrilhas volta a se reunir após quatro meses parado

Matéria publicada em 19 de agosto de 2020, 18:46 horas

Barra Mansa – Criado há sete anos em Barra Mansa por um grupo de amigos com o objetivo de proporcionar aos participantes a prática de caminhadas ecológicas e culturais, em estradas rurais, trilhas e montanhas da região, o grupo EcoTrilhas Barra Mansa, como ficou conhecido, acabou sendo obrigado a interromper a programação de todas as suas caminhadas no último dia 18 de março, em decorrência da pandemia do coronavírus.

De acordo com Antônio Marcelino, um dos idealizadores e fundadores do grupo, a pandemia pegou todos de surpresa e, realmente, ainda está sendo difícil passar por esse período mesmo com a flexibilização de algumas atividades.

– Antes das medidas de isolamento sociais estávamos acostumados a fazer caminhadas quinzenalmente, ou até mesmo semanalmente, e de repente fomos obrigados a ficar em casa por causa de um vírus. Isso surpreendeu todos e poderia até desencadear outros tipos de doenças no grupo, como estresse e psicológicas – lamentou.

Segundo Marcelino, com a pandemia as atividades do grupo foram interrompidas, até que as organizações de saúde flexibilizassem algumas atividades que pudesse fazer sem aglomeração e cumprindo todos os protocolos de segurança social.

– E como o nosso grupo faz caminhadas por lazer, o maior prejuízo que todos sentiram com o isolamento foi o afastamento dos amigos – destacou.

Impossibilitados de se reunirem para as caminhadas, Marcelino lembrou que a solução encontrada pelo grupo para manter a forma física mesmo na quarentena, foi bem diversificada. “Cada um deu seu jeito, uns fazendo caminhadas urbanas, outro correndo sozinho, e outros com atividades físicas em casa. Parado ninguém ficou”, afirmou.

Assim que a flexibilização das atividades como caminhadas e trilhas sem aglomerações foram liberadas, o grupo voltou a se reunir para iniciar suas trilhas e caminhadas.

– Foi no dia 4 de julho quando eu e mais dois amigos resolvemos fazer uma caminhada extra oficial para vermos se já tínhamos condições de levar o grupo. E só depois de nos certificarmos que não tinha nenhum risco é que retornamos com as atividades do grupo já no dia 26 de julho, mesmo assim, com um grupo bem reduzido de pessoas. E para nos proteger durante o percurso, estamos sempre utilizando máscaras e álcool em gel, mantendo o distanciamento social e sempre que possível indo e voltando a pé – declarou.

Segundo Marcelino, o Ecotrilhas não funciona como uma agência de turismo, mas como a adesão ao grupo é feita pela página do grupo no Facebook, há uma grande rotatividade.

– Atualmente tem 73 pessoas cadastradas no grupo, mas nem sempre caminham as mesmas pessoas, pois nem sempre as datas coincidem. Para participar, basta a pessoa acompanhar a divulgação na nossa página, estar bem de saúde e aparecer no horário marcado e seguir algumas orientações básicas de segurança – esclarece.

O fundador do grupo destaca que para participar dos eventos não se paga nenhum tipo de taxa, e cada participante arca com sua própria despesa como transporte, alimentação, pousada, taxa de entrada em algum parque ecológico, e taxa de guia contratado se for o caso de trilha desconhecida.

– O EcoTrilhas Barra Mansa tem uma comissão organizadora que informa com antecedência a programação de todas as caminhadas tais como o local, tipo de transporte, percurso, grau de dificuldade da trilha e o valor das despesas, sendo que a alimentação em bares, lanchonetes e restaurantes é opcional – lembrou Marcelino.