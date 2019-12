Grupo entrega kits de Natal aos moradores em situação de rua em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2019, 16:04 horas

‘Os Samaritanos’ existem há quase 15 anos e semanalmente presta assistência as pessoas em vulnerabilidade social

Volta Redonda- Esperança, força e misericórdia. Assim como o samaritano na parábola bíblica que ajudou um homem em Jerusalém servindo de exemplo ao perito, que questionava a Jesus, sobre quem era o seu próximo. O grupo “Os Samaritanos”, inspirado na estória, leva semanalmente as pessoas em situação de rua: compaixão. Neste ano, pela primeira vez, kits de Natal foram entregues a aproximadamente 50 moradores, nos pontos centrais do município.

A entrega aconteceu na noite de domingo (22), a reportagem do DIÁRIO DO VALE, acompanhou o trabalho dos voluntários no bairro Aterrado, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro e na Rodoviária Francisco Torres. Os itens alimentícios do kit foram arrecadados através de doações. Além do kit, os moradores também receberam lanche. O grupo de voluntários, a cada parada, fazia a leitura de um trecho do livro “Minutos de Sabedoria”.

Quem recebia os donativos sorria cheio de esperança de dias melhores. Tendo um pouco de alívio da sua própria realidade. Foi assim com André Luiz Soares, que há oito meses, está vivendo nas ruas de Volta Redonda. Ele narra que após problemas com a família optou em seguir sozinho e está se virando com a ajuda de pessoas solidárias.

– Esse apoio do grupo é essencial me ajuda muito psicologicamente também. Há oito meses vivo na rua, separei e tenho problemas com a minha família, perdi dois empregos, eu sou mecânico por formação. Resolvi sair de casa para evitar problemas. Eu me viro como posso e com a ajuda dos outros. Atualmente tenho dormido na Capela Mortuária, no Aterrado – disse.

Problemas familiares, vício no álcool e nas drogas, o que leva uma pessoa a viver na rua. Essa pode ser a principal pergunta para quem não conhece e se mantém distante do convívio com os moradores em vulnerabilidade. Mas para a voluntária do grupo Fernanda Piassi não cabe nenhum tipo de julgamento.

– Não julgar as pessoas que estão nessa condição já é o começo, digo isso, porque de fora muitos olham e o julgam apenas como alcoólatras ou drogados, esquecendo que é um ser humano. Esse julgamento antecipado é uma visão preconceituosa de marginalização do morador em situação de rua. Quando você conversa com eles e conhecem as histórias de vida, a percepção é diferente. Você os enxerga de outra maneira, a atitude do grupo inclui e vê essas pessoas no ceio social – comentou.

Fernanda estava acompanhada do marido Cyro Mancio, que também participa do grupo há um ano. O casal conheceu “Os Samaritanos” através de uma psiquiatra do CAPS de Volta Redonda. Fernanda iniciou as atividades no grupo quando ainda estava grávida. Ela se afastou por alguns meses, mas ainda assim, o marido acompanhava as ações.

– É um trabalho gratificante mesmo sendo muito pouco o que fazemos com eles (moradores em situação de rua). A cada semana há pessoas novas que nós descobrimos e acabam entrando na nossa lista, nós sabemos o nome de todos. E com o tempo e com a confiança que adquirimos com eles estabelece-se uma relação de amizade – comentou Cyro.

A engenheira Ariane Baeta participa do grupo há três anos todos os domingos. Antes de conhecer o grupo, ela ajudava orfanatos na região. Ariane destacou que os moradores em situação de rua têm uma capacidade de se preocupar com os demais na mesma condição.

– O que chama atenção no caso dos moradores em situação de rua é a capacidade deles de verem tudo com serenidade, além deles se preocuparem com os demais, como, por exemplo, quando iremos doar algo se eles já tiverem, eles não aceitam e dizem que já têm para doar aos outros. Conheci o grupo entre amigos em comum, como trabalho durante a semana no Rio de Janeiro, escolhi o domingo para participar – falou.

Mesmo quem não permanece constantemente nas ruas recebe o auxílio do grupo, através de uma palavra e da doação de alimentação, como o caso do Leandro, de quase 40 anos, que pede esmolas todo domingo na porta de uma padaria, no bairro Aterrado. Ele perdeu uma das pernas aos nove anos de idade, em um acidente de trem, na Avenida Getúlio Vargas. A brincadeira de pegar carona no vagão, que teve um custo alto na sua vida. Leandro estava um pouco tímido durante a entrega e explicou que o pouco que consegue arrecadar divide com os seus filhos.

Mais participantes

Para Marta da Silva, que há um ano, participa dos “Samaritanos”, é uma troca de experiência mútua, o desenvolvimento do trabalho com os moradores em situação de rua.

– Sempre tive vontade de ajudar, mas não tinha oportunidade. Aí conheci o grupo e agarrei esse trabalho voluntário, que é uma troca de experiência muito boa para mim, eu gosto muito de estar aqui ajudando. Não tenho dificuldade em ajudar a quem precisa, falto pouco aos encontros e me dedico bastante – falou, acrescentando que há moradores que marcaram a sua vida com gestos inesperados.

– Um dos fatos que me marcou foi de um morador de rua que viu meu livro cair no chão durante uma abordagem. Na semana seguinte ele lembrou e disse que tentou pegá-lo de volta, mas veio uma pessoa o levou achando que era um celular. Esse simples gesto me marcou pelo seu trato com o outro. Além disso, um morador me chamou de mãe e eu disse que poderia ser a sua mãe naquele domingo – finalizou.

Um casal está participando do grupo há quatro meses, sendo que eles participavam de outro grupo, que entregava sopa, mas com o tempo esse grupo foi se dissolvendo e eles acabaram conhecendo “Os Samaritanos”, em um centro espírita, e sentiram a necessidade de dar continuidade ao trabalho voluntário.

– Conhecemos o grupo e vimos que eles desenvolvem um trabalho sério, que conta ainda com o apoio da prefeitura através do cadastro na assistência social. A nossa iniciativa de fazer o trabalho voluntário vem de uma base familiar, nos preocupamos tanto com o próximo, quanto com os nossos familiares. Aprendemos dessa forma e também tentamos passar para nossos filhos essa iniciativa de ser gentil com as pessoas, de ter educação no trato social. Às vezes, as pessoas nem querem coisas materiais, mas atenção ser ouvidas. Essa sensibilidade de percepção tem que perdurar para a vida – disse o casal, que preferiu não se identificar, eles mantêm o anonimato das ações sociais que fazem.

A criação

O grupo “Os Samaritanos” completará 15 anos em janeiro de 2020. Criado por Regina Di Stasio junto com seu irmão André Di Stasio, o grupo de voluntários se reúne toda quinta-feira e domingo, às 19h, para a entrega lanches e kits de higiene pessoal aos moradores em situação de rua, em Volta Redonda. Regina explicou que inicialmente, o grupo fazia esse trabalho no Méier, no Rio de Janeiro, mas quando seu irmão se mudou para Volta Redonda, ela acabou se mudando também e ambos reiniciaram as atividades no Sul Fluminense.

– Com o tempo eu acabei me formando em serviço social até para ajudar nesse trabalho voluntário auxiliando os moradores de rua junto ao poder público. Uma informação importante é sobre o trabalho que o Consultório na Rua, faz em Volta Redonda. Eles atendem as pessoas e são acessíveis todas as vezes que os grupos, como o nosso, solicitam alguma demanda de uma pessoa em situação de rua – disse.

O grupo “Os Samaritanos” é cadastrado no Comitê Municipal Intersetorial de Políticas Para População em Situação de Rua. Segundo Regina, o grupo atualmente atende cerca de 30 moradores, mas esse número pode variar de acordo com a semana, pois há muito imigrantes mais até do que munícipes.

Solidariedade em dose dupla

Durante a entrega do grupo “Os Samaritanos” na Avenida Amaral Peixoto, outro grupo estava fazendo o mesmo gesto solidário no local, com a distribuição de kits natalinos. O grupo “Melhorando o Mundo” de Volta Redonda, formado por jovens, fazem entregas em datas especiais aos moradores em situação de rua e demais grupos.

Um dos participantes do “Melhorando Mundo”, Tiago Valim, disse que o grupo ainda iria percorrer outros pontos da cidade para entregar o kit. Ele ainda comentou que apesar de não estarem vinculados a uma religião, muitos integrantes do grupo, também fazem parte das ações sociais do Centro Espírita Caminho da Luz, que realiza a entrega de sopa toda quarta-feira na região.

Por Franciele Bueno