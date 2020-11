Grupo ‘Motoboys Solidários’ arrecada brinquedos que serão doados no Natal em Volta Redonda

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 14:57 horas

Volta Redonda – Um grupo de motociclistas de Volta Redonda está se mobilizando nas redes sociais para arrecadar brinquedos para crianças do município, na campanha “Doe Alegria” para o Natal, no dia 25 de dezembro. A campanha teve início neste mês de novembro para que os “Motoboys Solidários”, nome do grupo, consiga arrecadar o máximo de brinquedos para doar as crianças de bairros mais carentes do município.

Os brinquedos podem ser novos ou usados e as doações poderão ser realizadas até o dia 23 de dezembro. Interessados em doar, podem entrar em contato com o grupo pelas redes sociais Motoboys Solidários VR, no Facebook ou entrar em contato com Felipe Ferreira Costa, um dos administradores do grupo, pelo número (24) 99965-8205 . O grupo ainda não divulgou quais bairros serão contemplados na campanha deste ano para não “estragar a surpresa”.

Campanhas na pandemia

A pandemia da Covid-19 não foi o suficiente para impedir que os “Motoboys Solidários” continuassem com suas campanhas de arrecadação e doação para as crianças de Volta Redonda. Em 2020, eles entregaram 320 brinquedos para criançada dos bairros Santa Rita do Zarur, Vale Verde, Água Limpa e no Vila Rica/Três Poços no feriado do dia 12 de outubro.

Outra campanha foi da entrega de 310 ovos de Páscoa, 50 barras de chocolate, 40 caixas de bombons, além dos saquinhos de chocolate que foram distribuídos nos bairros São Luiz da Barra, em Barra do Piraí, e São Sebastião, em Volta Redonda.

Grupo

O grupo, “Motoboys Solidários” foi criado pelos irmãos Ramon Silva e Ítalo Silva, em fevereiro de 2019, com o objetivo de ajudar pessoas em situação de rua de Volta Redonda. No começo eram sete pessoas no grupo, atualmente são mais de 30 membros, que entregam alimentos e cobertores para moradores dos bairros.

O grupo entrega cestas básicas, jantares e cobertores para moradores dos bairros: Vila, Laranjal, Centro , Aterrado, Retiro, Dom Bosco, e dependendo da quantidade de arrecadação, em Barra Mansa. As entregas começam por volta da meia noite e tem prévia de acabar às 4h.