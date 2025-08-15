Grupo Tubones Coral faz apresentação gratuita em Volta Redonda

Volta Redonda – A sede do projeto “Volta Redonda Cidade da Música” (Avenida Graham Bel, 89, no bairro Vila Mury), vai receber nesta segunda-feira (18), às 18h30, a apresentação do grupo Tubones Coral, que antecipa a programação do Festival Brasileiro de Trombonistas, promovido pela Associação Brasileira de Trombonistas (ABT), que tem início na terça-feira (19), no Rio de Janeiro, e termina no dia 23. A apresentação em Volta Redonda terá entrada franca.

O repertório da apresentação será composto por músicas dos mais variados estilos, quase todos com arranjos próprios. Entre as canções estão “O bêbado e a equilibrista” (João Bosco e Aldir Blanc), “Aquele abraço” (Gilberto Gil), “Maria Maria” e “Nos bailes da vida” (Milton Nascimento e Fernando Brant), “Benedictus” (Karl Jenkins) e composições da cultura amazonense: “Sentimento Caprichoso” (Adriano Aguiar, Geovane Bastos e Michael Trindade), “Beiradão Amazonense” (Teixeira de Manaus) e “Vermelho” e “O amor está no ar” (Chico da Silva).

O Tubones Coral é um grupo musical instrumental criado em 2013 na Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), formado por 11 músicos do curso de Música e outros dois da sociedade civil. O coordenador e idealizador do Tubones é Fábio Carmo Plácido Santos. O grupo prima pela variedade de estilos musicais em suas apresentações, que incluem o gospel, popular, erudito, infantil, folclórico, além de intensificar suas pesquisas e apresentações com músicas regionais, evidenciando, assim, a cultura popular da região amazônica.

O grupo ainda criou, em 2014, o Laboratório de Ensino e Práticas Musicais (Lepram), que inclui a participação dos alunos nas atividades de pesquisas científicas, monitoria e projetos de extensão, entre outras atividades.

Evento nacional com sabor internacional

Atualmente, quem preside a Associação Brasileira de Trombonistas é Lélio Alves, que começou seus estudos e carreira musical aos 12 anos no Colégio João XXIII, pelo projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, incentivado pelo maestro e professor Nicolau de Oliveira. Ele também é professor da UniRio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) e do campus Marechal Hermes da Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), ambos na capital fluminense.

“Até hoje mantenho contato com o projeto, voltei várias vezes para ministrar masterclasses, dar aulas, tocar com os alunos e músicos do ‘Volta Redonda Cidade da Música’. Por isso, fico muito feliz com essa parceria”, destacou Lélio.

Sobre o festival, ele terá apresentações na Escola de Música da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), no Theatro Municipal e Sala Cecília Meirelles, entre outros locais.