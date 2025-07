Guarda Ambiental resgata curicaca ferida por linha de pipa em Barra Mansa

Barra Mansa – A Guarda Ambiental de Barra Mansa foi acionada por moradores do bairro Vista Alegre, no domingo (20), para resgatar uma curicaca (Theristicus caudatus) que estava presa às linhas de uma pipa.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Viana, a ave sofreu ferimentos e precisou ser encaminhada para o Zoológico de Volta Redonda.

“Acreditamos que a linha da pipa que a prendeu estava sem cerol, mas, ainda assim, provocou ferimentos na ave. A curicaca vai receber os cuidados veterinários necessários no zoológico para que possa ser reinserida na natureza”, explicou o secretário.

As solicitações de resgate de animais podem ser realizadas junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pelo telefone (24) 2106-3406, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Dicas para soltar pipa com segurança e proteger as aves:



– Prefira áreas abertas, como parques e campos, que não tenham árvores, postes ou redes elétricas;

– Evite soltar pipas em áreas próximas a ninhos de aves, pois a linha pode se enroscar e machucar os animais;

– Não use cerol ou linha chilena: Essas linhas são proibidas e podem causar ferimentos graves em aves, além de acidentes com pessoas e outros animais;

– Nunca tente resgatar pipas presas em fios: Se a pipa enroscar na fiação elétrica, não tente retirá-la. Chame a companhia elétrica para fazer o resgate com segurança;

– Prefira linhas de algodão, que são mais seguras e menos propensas a causar acidentes;

– Monitore sempre a pipa e o ambiente ao redor para evitar acidentes;

– Converse com amigos, familiares e vizinhos sobre a importância de soltar pipa com segurança e respeito pela natureza.