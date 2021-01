Guarda apreende quatro motos com escapamentos adulterados

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2021, 12:44 horas

Barra Mansa – A Guarda Municipal, com o apoio da Polícia Militar, realizou neste fim de semana operação em bairros da cidade, vistoriando cerca de 100 motociclistas, sendo que quatro foram apreendidas e outras quatro foram levadas para o depósito do órgão municipal, no bairro Colônia Santo Antônio. A ação objetivou reduzir a poluição sonora ocasionada por motociclistas que modificam o escapamento dos veículos.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal Paulo Sérgio Valente, os veículos notificados são cadastrados para não haver reincidências posteriores. “Nosso maior objetivo é coibir essa prática que gera um grande transtorno para toda a população. Vamos continuar a ação, principalmente nos bairros, para que consigamos reduzir o número de motos circulando de forma irregular”, disse.

Caso o condutor recuse colocar o escapamento, ele pode, segundo o comandante da Guarda, ter sua moto apreendida. Já no caso de o motociclista reincidente ser parado em outra blitz, ele terá sua moto apreendida e encaminhada para o depósito da Guarda Municipal.