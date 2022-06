Guarda Municipal atua na segurança de alunos em escolas

Matéria publicada em 9 de junho de 2022, 09:29 horas

Ações serão reforçadas nas unidades de ensino com maior movimento de veículos

Vassouras – As escolas da rede municipal recebem o reforço da Guarda Municipal, que passou a atuar no controle de trânsito na porta das unidades de ensino, onde o fluxo de veículos é mais intenso. O objetivo é garantir uma maior segurança aos pais, alunos e professores, além do ordenamento do trânsito.

As ações, intensificadas esta semana, nas localidades centrais da cidade, serão ampliadas para demais bairros e distritos de Vassouras.

– A presença da Guarda Municipal no dia a dia escolar dá uma maior sensação de segurança, além de evitar transtornos no trânsito nas proximidades das unidades de ensino – disse o secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, Fábio Rosalla, lembrando que o descumprimento das regras de trânsito era uma das maiores queixas de pais de alunos.

Além das ações nas portas das escolas, a Guarda Municipal vai retomar o Projeto “Condutor do Amanhã”, cujo objetivo é orientar alunos sobre a importância das regras de trânsito. No Condutores do Amanhã, as palestras, focadas em vídeos e atividades recreativas, mostram aos alunos a importância de se obedecer a sinalização, em especial nas faixas de pedestres e ciclovias.

– Os pequenos serão nossos motoristas de amanhã e o objetivo é garantir que a nova geração saiba a importância do trânsito seguro e consciente – disse o Guarda Municipal, coordenador do Projeto Condutores do Amanhã, Comandante da Guarda Civil Municipal de Vassouras Ferreira.

O Condutores do Amanhã também desenvolve ações focadas no presente. O coordenador do projeto explica que o aluno se torna um agente fiscalizador do cumprimento das regras de trânsito em casa e na comunidade. Segundo o Guarda Municipal, Ferreira, no decorrer das palestras pais de alunos afirmam que passaram a ficar mais vigilantes a fim de evitarem descumprimento de regras de trânsito por conta das ações dos filhos.

– Um exemplo comum que os pais relatam é a proibição por parte dos filhos do uso do telefone celular no trânsito. Os pequenos também se tornam mais vigilantes com relação as faixas de pedestres, sinalização e regras que garantem a segurança de todos – concluiu o Guarda Municipal.