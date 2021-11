Guarda Municipal de Barra Mansa completa 74 anos

Matéria publicada em 29 de novembro de 2021, 17:45 horas

Barra Mansa – A Guarda Municipal de Barra Mansa completou 74 anos nesta segunda-feira, dia 29. A instituição foi fundada em 29 de novembro de 1947, a partir da Lei nº 08, na gestão do então prefeito Flávio Miranda de Gonçalves. Atualmente, a GM conta com os grupamentos: Ambiental, Trânsito, Patrimonial, Ronda Escolar, Patrulha da Mulher e Programa de Educação no Trânsito (PET). O efetivo possui 118 agentes, sendo 90 ativos.

De acordo com a história da Guarda, em 13 de janeiro de 1961, o comando foi extinto, mas sua função permaneceu. Em 27 de dezembro de 1990, através da Lei nº 2.355, o comando foi reorganizado com a criação do regulamento interno, novas viaturas, fardamento, equipamentos e criação do curso de formação de guardas municipais.

“Essa corporação tem um valor inestimável e imensurável para a nossa cidade. Eles fazem parte da história de Barra Mansa, ao ponto da população reconhecer o trabalho desempenhado. Estaremos sempre dispostos a buscar o que há de melhor para a nossa Guarda, que é uma corporação que merece. Eles vestem a farda e estão sempre de prontidão para fazer o melhor”, afirmou o secretário de Ordem Pública, William Pereira, acrescentando que recentemente a Guarda recebeu uma série de investimentos, como novas viaturas e fardamento, assim como a criação do Cesp (Centro Estratégico de Segurança Pública) entre outras melhorias.

O comandante da corporação, Paulo Sérgio Valente, falou do reconhecimento da atual gestão. “Estou muito feliz por fazer parte da história da Guarda Municipal. Estou na corporação há 30 anos, atualmente como comandante, e durante este período vejo que a atual administração, do prefeito Rodrigo Drable, está investindo não apenas em equipamentos, como novas viaturas e rádios, mas também no ser humano, na valorização do Guarda”, revelou.

O prefeito Rodrigo Drable parabenizou a atuação dos GMs. “Parabéns à tropa! A Guarda tem sido motivo de orgulho”, ponderou.

Um dos avanços mais importantes da atual gestão foi a criação da ‘Patrulha da Mulher’, implantada em 2019. A patrulha funciona 24 horas por dia, com o apoio das polícias Civil e Militar. O carro — identificado na cor rosa — faz rondas e atendimento às mulheres em situação de violência. Para solicitar atendimento, o contato é através do número (24) 98147-9229, com mensagens ou mesmo imagens da agressão.

Outro destaque é a Guarda Ambiental, que nos cinco primeiros meses de 2021 recebeu 601 denúncias, tendo em média 120 por mês. As mais comuns estão relacionadas aos maus tratos de animais, seguido de resgate de animais silvestres feridos, e queima de resíduos.

“A Guarda Ambiental tem uma relevância muito importante aqui no nosso município, exercendo o poder de fiscalização em relação aos crimes ambientais e as demais infrações que acontecem e que são ligadas ao meio ambiente. É uma equipe muito boa, integrada. Temos um sistema que tem funcionado muito bem para controle das ocorrências”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo.