Guarda Municipal de Volta Redonda faz aula prática com alunos em formação

Matéria publicada em 23 de novembro de 2020, 17:39 horas

Com formação prevista para dezembro, futuros agentes vão colaborar para atuação da Guarda Municipal durante o período natalino

Volta Redonda– A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) fez nesta segunda-feira, dia 23, uma aula prática com os alunos do curso de formação da corporação, em frente à sede, na Ilha São João. Os futuros agentes participaram de uma blitz de trânsito junto com inspetores da GMVR e com apoio da Polícia Militar, colocando em prática a legislação de trânsito, fazendo as abordagens a condutores de veículos, fiscalizando, orientando e autuando quando necessário, sempre com acompanhamento dos inspetores.

O aluno Hugo Nogueira, de 27 anos, participou da atividade e falou sobre o aproveitamento dos ensinamentos práticos. “Estamos atuando de maneira bem proveitosa. O primeiro ensinamento que adquiri foi ambientação na rua, como se portar, poder lidar com o cidadão, isso é fundamental, devemos tratar ele de forma humana. Estou buscando me aprimorar aqui na Guarda Municipal”, disse Hugo, que cursa a faculdade de Direito e mora no bairro Retiro.

Durante a atividade em frente à GMVR, o aposentado Getúlio Breder, de 60 anos, foi abordado com sua motocicleta pelos alunos, e ressaltou a importância da atuação da Guarda Municipal de forma preventiva.

“Muito importante, inclusive na faixa de pedestre. A gente que circula no dia a dia pela cidade vê muita coisa errada acontecendo, e a presença de um guarda municipal é muito importante na vida dos cidadãos. Sei da responsabilidade de um condutor e quanto mais prevenir, melhor”, afirmou Getúlio, que é morador da Vila Mury.

Nesta etapa, que completou 15 dias de treinamento prático e tem previsão para ser concluída no dia 11 de dezembro, os alunos estão conhecendo as rotinas da GMVR, atuando em várias frentes como: Fiscalização e Operações de Trânsito, Unidade de Guarda Comunitária, Patrulha Escolar e Patrulha Maria da Penha, Centro de Inteligência e Segurança Pública (CISP), Guarda Patrimonial, etc.

“Após a formação, eles estarão aptos a atuarem nas diversas escalas e horários em razão da necessidade de serviço, principalmente no período natalino, quando a cidade recebe visitantes de várias regiões e aumenta a circulação de pessoas e veículos, além dos horários especiais do comércio nesse período. A Guarda Municipal terá uma atuação especial reforçando a segurança pública”, explicou o comandante da GMVR, Anderson Catheringer.

Já são 15 dias de aulas práticas do curso de formação que foi iniciado em fevereiro deste ano e, por conta da pandemia de Covid-19, precisou ser suspenso. Com a adoção de medidas de flexibilização, o treinamento foi retomado em setembro, dando continuidade à parte teórica, com a maior parte das aulas acontecendo no Teatro Profº. Jesus Moreira Maciel, anexo ao Colégio João XXIII, no bairro Retiro. As aulas cumpriram todas as medidas de segurança sanitária previstas em decreto municipal.

Nesse período, os alunos tiveram diversas instruções cumprindo a matriz curricular para formação das Guardas Municipais da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram aulas sobre: Regulamento interno; Legislações especiais; Direito Constitucional, Penal, Administrativo; Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei Ambiental; entre outros temas.

– Contamos com diversas autoridades e instituições que gentilmente, atendendo nosso convite, contribuíram nessa etapa como: representantes de outras secretarias municipais, juiz de Direito, delegado de Polícia Civil (PCERJ), defensor público, advogados, assistente social, médico perito legista do ICCE/RJ (Instituto de Criminalística Carlos Éboli), representante da CORE (Coordenadoria de Recurso Especiais) da PCERJ, além de diversos instrutores do próprio quadro da Guarda Municipal – afirmou o corregedor da Guarda Municipal e coordenador do curso de formação, Valdo Gomes Rocha.