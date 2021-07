Guarda Municipal orienta na prevenção contra acidentes de trabalho

Matéria publicada em 11 de julho de 2021, 09:51 horas

Volta Redonda -A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), a convite da direção da empresa Quicknet Fibras, localizada na Avenida Almirante de Barros Nunes, Vila Mury, participou da 1ª SIPAT(Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho) da empresa. O evento aconteceu de 5 a 9 de julho, cabendo à Guarda fazer a abertura com o corregedor e instrutor Valdo Rocha. Ele abordou o tema “Educação no Trânsito com Cidadania”, com foco na campanha Maio Amarelo.

Esta campanha nacional nasceu em 2014 e incentiva ações coordenadas entre o Poder Público, iniciativa privada e sociedade civil para reduzir acidentes nas vias públicas. Ao todo, 25 funcionários da área administrativa e motoristas da empresa participaram da palestra.

Rocha enfatizou em sua palestra que os deslocamentos diários realizados com pressa têm transformado o trânsito em uma verdadeira competição, provocando além de graves acidentes, diversas doenças e estresse nos motoristas.

Ele alertou sobre direção de defensiva como tempo de percepção, reação, frenagem, uso de celular na direção do veículo e por pedestres. Ainda falou sobre as consequências da embriaguez ao volante com os olhos da fiscalização, evolução das Leis de Trânsito e o respeito as vagas de idosos e deficientes físicos.

Os funcionários da empresa também foram orientados como proceder nos casos de estacionamento e parada para a realização de serviços preventivos ou de emergência pela empresa.