Guarda Municipal orienta trânsito na Bocaininha e Vila Nova

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2019, 16:55 horas

Ação visa melhorar a mobilidade nos bairros em horários mais intensos durante o período de fim de ano

Barra Mansa- A Secretaria de Ordem Pública foca em operações nos bairros Bocaininha e Vila Nova, onde o fluxo de veículos é intenso. A medida é acompanhada pela Guarda Municipal e estão sendo realizadas na Estrada Governador Chagas Freitas, na Colônia Santo Antônio, no trecho compreendido entre a ponte da Bocaininha e o Condomínio Morada do Sol; Ruas Arthur Oscar e José Melchíades, na Vila Nova; Tenente José Eduardo, no Ano Bom, e na Avenida Homero Leite, em Saudade.

A atuação da guarda municipal também acontecerá na passagem de nível e ruas adjacentes do bairro Vila Nova para que não haja engarrafamento e retardo de tempo de chegada em casa em detrimento dos engarrafamentos.

O Secretário de Ordem Pública, Luiz Furlani, enfatizou que a presença da Guarda nestes bairros é importante tendo em vista que as localidades enfrentam graves problemas de mobilidade nos horários de pico, informando ainda que estes locais passarão por intervenções.

– Neste período de dezembro sabemos do grande fluxo de veículos que se deslocam ao Centro da cidade. Nos horários de pico o trânsito que já é intenso fica ainda pior e para tentar melhorar esta situação a Guarda atuará no horário compreendido entre 17h e 19h para desafogar e melhorar o ir e vir do cidadão – pontuou.

Furlani ainda ressaltou o objetivo desta iniciativa. “Tanto no bairro Bocaininha como na Vila Nova serão implementados intervenções na sinalização para melhorar o fluxo e acabar ou diminuir o trânsito existente”, informou.

O Comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Joel Valcir, ressaltou o que o trabalho realizado é uma demonstração de respeito ao trabalhador que se desloca do serviço para sua residência e tem perdido tempo nesses locais devido ao engarrafamento.