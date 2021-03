Guarda Municipal recupera veículo furtado em Volta Redonda

Matéria publicada em 31 de março de 2021, 10:58 horas

Agentes atenderam denúncia feita pelo Ciosp sobre carro abandonado no bairro São João

Volta Redonda – Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda recuperaram, na tarde desta terça-feira, dia 30, um Fiat Uno, vermelho, com registro de furto, encontrado abandonado na Rua Machado de Assis, no bairro São Geraldo. A recuperação do veículo foi possível após denúncia feita ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). Cientes, dois guardas estiveram no endereço às 18h30 e verificaram que veículo havia sido furtado; posteriormente levado para 93ª DP.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, os agentes seguiram o protocolo indicado nestes casos. “Ao inserir a placa do veículo na base de dados do Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública), é possível verificar se há ocorrência de roubo ou furto”, contou.

Constatada a ocorrência, o caminhão rebocador da Guarda Municipal levou o veículo para delegacia de Volta Redonda, onde foi feito o Registro de Ocorrência para que o bem possa ser devolvido ao legítimo dono. O proprietário do veículo, identificado, é um morador do bairro São Sebastião.