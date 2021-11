Guardas Municipais de Mangaratiba participam de treinamento para direção evasiva

Matéria publicada em 20 de novembro de 2021, 17:15 horas

Mangaratiba – Agentes da seção de instrução da Guarda Municipal de Mangaratiba participaram neste sábado (20) de um treinamento para direção evasiva. O curso tem como objetivo aprimorar a atuação de patrulhamento dos agentes com técnicas para um melhor desempenho em situações de risco.

Na parte da manhã foi realizada a parte teórica na sede da Guarda Municipal, na Praia do Saco. A tarde, os agentes realizaram as manobras na área do Parque Municipal de Eventos.

Segundo Norberto Marques, secretário de Segurança e Trânsito, a capacitação é extremamente importante.

“O curso aborda um conjunto de técnicas e manobras realizadas em situação de emergência, como emboscadas e fugas. Por mais que Mangaratiba seja uma cidade bastante segura, visto o índice baixo de criminalidade, precisamos nos preparar para possíveis ocorrências”.

O coordenador interino da Seção de Instrução da Guarda Municipal, Wilson, acrescentou que o treinamento será multiplicado para os demais agentes da GM.

Texto: Talita Girão *