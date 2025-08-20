H.FOA anuncia início do atendimento pediátrico no Centro Médico 

Volta Redonda – O Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) lançou, nesta semana, o atendimento pediátrico em seu ambulatório, um passo importante na ampliação da assistência à saúde infantil na região. A novidade busca oferecer cuidado especializado, humanizado e acessível para crianças e adolescentes, fortalecendo o conceito de atendimento integral à família. O serviço já está em funcionamento, com consultas agendadas.

De acordo com a diretora médica do H.FOA, Dra. Luciana Guimarães, a iniciativa representa mais do que a abertura de um novo serviço, mas sim a complementação do cuidado já prestado às famílias.

“É muito importante para nós conseguir trazer crianças e adolescentes para serem atendidos conosco, principalmente porque complementa o atendimento familiar. Somos uma instituição com grande desenvolvimento tecnológico, mas também prezamos por integrar o cuidado à família como um todo. O pediatra torna-se fundamental nesse tratamento de excelência”, destacou.

O atendimento será oferecido diariamente no ambulatório do hospital, o que garante acesso contínuo às famílias. Segundo a médica pediatra Dra. Thaís Ferraz, que integra a equipe responsável pelo novo serviço, a inclusão da pediatria no Centro Médico era uma demanda antiga.

“Já oferecíamos atendimento para os demais membros da família, mas faltava para os pequenos. Quem é pai sabe a importância desse acolhimento. Agora toda a família poderá ser contemplada em nosso ambulatório”, afirmou.

O H.FOA também preparou sua equipe para garantir acolhimento e qualidade no atendimento às crianças. Segundo Dra. Luciana, muitos profissionais já possuem experiência em pediatria em diferentes instituições. Além disso, a estrutura do hospital conta com UTI pediátrica e neonatal com mais de 20 leitos, oferecendo suporte completo.

“Já temos uma equipe treinada e experiente. O que faltava era a parte técnica, porque o humano já faz parte do nosso DNA”, reforçou a diretora médica.

A médica pediatra Thaís Ferraz falou ainda sobre o impacto regional do serviço.

“Não é só para Volta Redonda, o H.FOA atende toda a região. Sabemos da carência de serviços pediátricos. Eu completo 10 anos de pediatria e trago essa experiência para ajudar as crianças da região. Queremos fazer a diferença.”

Outro diferencial é a integração do ambulatório pediátrico com os demais setores do hospital.

“O atendimento pediátrico se conecta com a UTI neonatal e pediátrica, além de exames e outros serviços. Com isso, conseguimos acompanhar desde o planejamento familiar até o cuidado da criança. Estamos estruturando também serviços de fertilidade e genética, sempre com foco no atendimento integral da família”, explicou Dra. Luciana.