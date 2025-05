Há um ano no 33° BPM, comandante Amanda reduz criminalidade em Angra e Mangaratiba

Angra dos Reis – A tenente coronel Amanda, primeira mulher a comandar o 33° Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento nas cidades de Angra dos Reis e Mangaratiba, completou um ano à frente do batalhão e comemora a data com a redução da criminalidade. O batalhão ficou em primeiro lugar no Sistema Integrado de Metas com redução de 33% nos homicídios e de 6% nos roubos de veículos no segundo semestre de 2024.

Neste ano, a criminalidade também continua em queda. Comparando o mês de abril de 2024 e o deste ano, os roubos de veículo diminuíram 50% e os de rua, 88%. Já os roubos de cargas estão há 457 dias sem ocorrer.

“Completei um ano de gestão no último dia sete. Nesse período conseguimos implementar a visão da imediatividade. O que acontece, a gente já procura resolver de imediato pra tentar buscar o marginal e implementar policiamento específico”, explicou a comandante.

Nesse ano de trabalho, os polícias do 33º BPM fizeram 439 prisões e apreenderam 58 armas. O batalhão segue no topo do ranking de redução da criminalidade e deve fechar o semestre em primeiro lugar.

“São doze meses de muitos desafios, superação e de uma trajetória vitoriosa. Buscamos no nosso dia a dia fazer o nosso melhor em prol da população de Mangaratiba e Angra dos Reis. E vamos continuar nessa missão, combatendo a criminalidade e buscando reduzir ainda mais os índices”, disse o major Fábio Maranhão, subcomandante do 33º BPM.

Os roubos de cargas foram zerados na área de cobertura do batalhão. O chefe da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, Rossano de Oliveira, ressalta a importância da parceria para o resultado positivo. “Já são mais de 457 dias sem nenhum roubo de carga na BR 101. A Rio-Santos é uma rodovia de extrema importância aqui para a nossa região e o trabalho que a comandante Amanda vem desenvolvendo, com certeza fez a diferença para conseguirmos esse resultado”, afirmou o Rossano.

A tenente coronel Amanda está no 33º BPM desde 2002. Entrou no batalhão como aspirante e se tornou a primeira mulher a assumir o cargo de comandante. Num evento em comemoração ocorrido na sexta-feira (9), na sede do Polícia Militar de Angra dos Reis e Mangaratiba, a tenente coronel agradeceu a tropa e reforçou o compromisso em garantir a segurança da população.

“Nós conseguimos reduzir as empreitadas criminosas e chegar a índices históricos graças ao empenho de todos os nossos policiais e a proximidade com a comunidade. Vamos continuar o nosso trabalho com empenho e determinação. A população de Angra dos Reis e Mangaratiba pode contar com o 33º BPM”.