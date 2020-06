Hemonúcleo da Costa Verde lança campanha para receber doação de sangue

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 14:48 horas

‘Arraiá do Hemonúcleo Costa Verde’ acontece de 22 a 26 de junho

Angra dos Reis- Devido à pandemia da Covid-19, o Hemonúcleo da Costa Verde sofreu uma queda de 29% no número de doações em relação ao mesmo período do ano passado. Para reforçar o estoque de sangue que atende a pacientes de toda a região Sul Fluminense, a unidade vai realizar, de 22 a 26 de junho, o “Arraiá do Hemonúcleo Costa Verde”.

– Durante a próxima semana, o hemonúcleo vai estar decorado e vamos oferecer lanches típicos de festa junina aos doadores. A nossa unidade precisa de todos os tipos de sangue, por isso, pedimos encarecidamente que as pessoas participem dessa ação e doem sangue – disse a coordenadora do Hemonúcleo Costa Verde, Nathalia Almeida de Carvalho.

Ainda segundo a coordenadora da unidade, para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar bem de saúde e não ter tido, nos últimos 30 dias, contato com suspeitos ou confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

– Com a aproximação do inverno, o que geralmente já diminui o número de doadores, estamos muito preocupados com a manutenção do nosso estoque para atender aos pacientes da região – comenta a coordenadora.

Serviço

O Hemonúcleo Costa Verde fica localizado na última entrada do Hospital Municipal da Japuíba e atende a livre demanda ou horários agendados pelo telefone 3369-6133 ou pelo e-mail hemoncv@angra.rj.gov.br. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30, e oferece serviço de transporte para o doador que necessite. Para isso, basta entrar em contato e solicitar.