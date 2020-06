Hemonúcleo de Barra Mansa adere à campanha de doação de sangue voltada para população LGBTQIA+

Matéria publicada em 29 de junho de 2020, 20:50 horas

Campanha acontece em todo o estado do Rio de Janeiro e marca nova conquista do público homoafetivo

Barra Mansa– O Hemonúcleo de Barra Mansa deu início nesta segunda-feira, dia 29, a campanha de doação de sangue voltada para a população LGBTQIA+. A ação acontece em todo o estado do Rio de Janeiro para comemorar o Dia do Orgulho LGBTQIA+ celebrado no último domingo, dia 28. Uma das novas conquistas do público homoafetivo foi à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de suspender a restrição à doação de sangue por homens homossexuais.

O Hemonúcleo de Barra Mansa funciona anexo a Santa Casa de Misericórdia, segundo o coordenador Sérgio Murilo Conti, a campanha não tem data para encerrar e marca o começo de uma trajetória com o público LGBTQIA+. Sérgio comentou que no primeiro dia de campanha cinco lésbicas doaram sangue, ele ressaltou que o protocolo é o mesmo para todas as pessoas, o doador passa primeiro por uma triagem e depois é direcionado à coleta de sangue.

– Nesse primeiro dia de campanha atendemos a cinco mulheres homoafetivas, a campanha visa incentivar a doação de sangue na população LGBTQIA+, já que não existe mais nenhum tipo de restrição que impeça a doação – disse Sérgio.

O coordenador relembrou que o hemonúcleo registrou queda de 26% no número de doações diante da pandemia do novo coronavírus e cada nova doação de sangue contribui para manter os estoques sanguíneos, que salvam vidas. Ele recomendou que diante das medidas de prevenção da Covid-19, o voluntário que deseja doar sangue deve agendar o procedimento pelo número: (24) 3323-1918, o agendamento acontece das 7h às 14h, já as doações ocorrem de 7h às 11h, de segunda a sexta-feira.

A campanha de doação de sangue voltada para a população LGBTQIA+ foi uma iniciativa da subsecretaria de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. O subsecretário Thiago Miranda destacou que é preciso seguir as orientações de segurança, como o uso de máscara e o distanciamento social.

– Doar sangue e salvar vidas sempre foi um desejo de muitos, mas a barreira do preconceito sempre foi um obstáculo. Derrubamos essa barreira e vamos juntos promover essa campanha – comemorou ele.

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos avisa: é necessário que o doador leve o documento original com foto, esteja bem de saúde e tenha entre 16 e 69 anos. Já os menores de 18 anos devem levar autorização e documento do responsável. Além disso, o doador deve ter peso mínimo de 50 quilos, não estar em jejum, evitar alimentos gordurosos três horas antes e ter dormido pelo menos seis horas. O intervalo mínimo entre uma doação e outra é de dois a três meses.