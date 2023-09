Hemonúcleo de Barra Mansa faz balanço das doações de sangue

Doar sangue é um ato de generosidade que pode salvar a vida de muitas pessoas que estão precisando, como vítimas de acidentes, pacientes de cirurgias, portadores de câncer e hemofílicos. Em Barra Mansa as doações são captadas pelo Hemonúcleo, que funciona no Centro e recebe os voluntários de segunda a sexta-feira, entre 7h e 11h.

Atualmente o estoque da unidade se encontra regularizado, com nível normal. O Hemonúcleo destaca que o tipo sanguíneo O+ é o que mais recebe doações e o tipo O- é o mais procurado, já que é doador universal.

De acordo com a coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, a triagem é um momento de conversa com os doadores para analisar a possibilidade da doação. Além disso, o material coletado passa por testes clínicos e sorológicos. “É essencial a colaboração dos munícipes para abastecer nossos centros de coleta. Vale ressaltar que uma doação pode salvar até quatro vidas, e a coleta não dura mais que 15 minutos”, comentou Thaís

A coordenadora ainda destacou que o sangue colhido dura aproximadamente 42 dias, sendo que a média de idade de quem mais doa está entre 18 e 30 anos. No mês de agosto, 504 doações foram registradas no Hemonúcleo de Barra Mansa. Já durante os primeiros sete meses deste ano, foram aproximadamente 3.170 doações.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Em caso de tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a realização da mesma.

O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia. O doador pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Ambos ficam no Centro. Para outras informações, o telefone (24) 3512-0788 está disponível.

Fotos: Felipe Vieira