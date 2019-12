Hemonúcleo de Barra Mansa funciona em horário especial

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2019, 17:43 horas

Medida visa manter o estoque do banco de sangue do município durante o Natal e Ano Novo

Barra Mansa– No período das festas de fim de ano, o Hemonúcleo de Barra Mansa está funcionando em horário especial. A medida visa manter o número de doações e consequentemente, o estoque do banco de sangue do município.

Nesta segunda-feira (23), a unidade funciona até às 17h, sendo que a coleta de sangue é realizada até às 11h. Após esse período, são feitas as entregas de resultados. Dias 26 e 27, o expediente será de 7h às 11h, para atender aos doadores.

De acordo com o coordenador do Hemonúcleo, Sérgio Murilo Conte nesta época os hospitais reduzem o quantitativo de cirurgias eletivas, no entanto, por conta do aumento do número de viagens existe um risco grande de acidentes nas estradas. “Daí, a necessidade de manter o estoque”.

Doação

Para ser doador, é necessário ter entre 16 e 69 anos, ter mais de 50 kg e não ser portador de doenças graves. Menores de 18 anos precisam de autorização do responsável legal para fazer a doação e maiores de 60 anos precisam comprovar já terem doado sangue pelo menos uma vez. Além disso, é necessário estar sem consumir bebida alcoólica há pelo menos 12 horas. O intervalo recomendando entre doadores é de dois meses no caso dos homens e de três meses no caso das mulheres.