Hemonúcleo de Costa Verde pede por doações de sangue 

Angra dos Reis – Às vésperas do feriadão da Semana Santa, a direção do Hemonúcleo da Costa Verde, localizado no HMJ (Hospital Municipal da Japuíba), em Angra dos Reis, faz um apelo à população e pede doações de sangue a fim de reforçar o estoque da unidade. Reservas de bolsas de sangue são seriamente afetadas no período de feriados prolongados. Além dos hospitais de Angra, o hemonúcleo também atende unidades médicas de Mangaratiba, Rio Claro e Paraty.

– A demanda de sangue na nossa unidade é grande. Atendemos, além de Angra, outras três cidades vizinhas. Historicamente, a tendência é aumentar a demanda nos feriados, época em que habitualmente cresce o número de traumas nas estradas. Precisamos estar prevenidos. Por este motivo, contamos com a solidariedade dos angrenses para que façam doações. Estamos precisando de todos os tipos de sangue – afirma a médica hematologista Aline Kropf, diretora da unidade.

Qualquer pessoa pesando mais de 50kg, com idade entre 16 e 69 anos, e com boas condições de saúde pode doar sangue. É necessário apresentar a carteira de identidade com foto. Menores de idade precisam estar acompanhados dos pais. Mulheres podem fazer até três doações ao ano, e homens quatro vezes. A diretora Aline Kropf ressalta que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

Para doar sangue não precisa estar em jejum, mas é importante evitar alimentos gordurosos nas últimas quatro horas. O doador também não pode ser portador de doenças crônicas nem de infecção ativa; não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas; e não ter feito tatuagem nos últimos 6 meses. Antes da doação, o voluntário passará por uma triagem para que outros critérios sejam avaliados.

O Hemonúcleo Costa Verde funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h30 às 16h30. A unidade fica no HMJ, localizado na Rua Japoranga, nº 1700, no bairro Japuíba. Não é necessário agendar horário para doar. O telefone do hemonúcleo é (24) 3369.6133