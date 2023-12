Hemonúcleo de Resende incentiva doações por meio do ‘Natal Solidário’

Resende – O Hemonúcleo irá realizar a campanha do Natal Solidário nesta sexta-feira (15), das 8h até 13h, na unidade do Hemonúcleo de Resende anexo ao Hospital de Emergência, localizada na Av. Marcílio Dias, 800 – Jardim Jalisco. Não será necessário agendamento prévio, basta chegar à sede dentro do horário.

– O objetivo da campanha é reforçar a importância de manter as doações de sangue durante o período de festas e férias e manter o estoque organizado, sem baixa no nível. Para quem puder comparecer, a unidade atende de segunda a sexta, de 08h às 11h – explica a coordenadora do Hemonúcleo, Maria Fernanda Aguiar.

Para doar sangue, é necessário comparecer ao Hemonúcleo portando documento oficial com foto. É importante que o voluntário não esteja em jejum, apresente bom estado de saúde, esteja descansado, tenha entre 16 e 69 anos de idade e pese mais de 50 kg. Jovens de 16 e 17 anos, só poderão realizar a doação mediante a autorização de um responsável. No caso de idosos com mais de 60 anos, é necessário que não seja a primeira doação.

Uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Assim que a doação é feita, a bolsa de sangue passa por uma etapa de fracionamento que separa o sangue em quatro partes: concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco e crioprecipitado (que é um concentrado de proteínas). Cada uma dessas partes separadas pode ser direcionada para quem está precisando no momento, de acordo com a condição de saúde. Pessoas que estão passando por intervenções médicas de grande complexidade, como transplantes e cirurgias, são as que mais precisam desse cuidado e ajuda.