Hemonúcleo homenageia voluntários durante Semana Nacional do Doador de Sangue

Barra Mansa – Para aumentar o estoque de sangue e, ao mesmo tempo, homenagear os voluntários que comparecem para fazer sua doação, o Hemonúcleo de Barra Mansa participa, até sexta-feira (24), da Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Para marcar a data, de acordo com a prefeitura local, a unidade preparou uma decoração especial e está oferecendo, diariamente, um café da manhã aos doadores.

A coordenadora da unidade, Thaís Mendes, disse que o intuito da Semana Nacional é homenagear as pessoas que assumem o compromisso de ajudar o próximo. “Quem realiza uma doação tem um papel extremamente importante para ajudar a salvar vidas. O que estamos fazendo é uma forma de agradecer aos voluntários por doarem o seu tempo. Isso permite aumentar nosso estoque, que está atualmente com alguns tipos em situação crítica”, informou Thaís.

A coordenadora destacou que Hemonúcleo de Barra Mansa tem uma demanda muito alta, já que atende os hospitais do município, beneficiando, principalmente, vítimas de acidentes, pacientes de cirurgias, portadores de câncer e hemofílicos. No momento, ela diz, o estoque se encontra em baixa, tendo tipos sanguíneos em estado crítico (A-, O-, AB- e B-). Já os tipos A+ e B+ estão adequados, enquanto o O+ se encontra moderado.

Como doar

Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. A pessoa precisa estar com a saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, o doador deve aguardar seis meses após sua realização.

Como chegar

O Hemonúcleo de Barra Mansa está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155.