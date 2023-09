História dos 222 anos de Resende é relembrada em ‘Passeio Histórico’

Resende já iniciou as comemorações dos 222 anos da cidade, comemorado no dia 29 de setembro e, na semana do aniversário, a gestão municipal convida a população para um passeio pelo Centro Histórico. Por isso, uma edição especial do ‘Passeio Histórico’ acontecerá neste sábado (23), a partir das 10h.

De acordo com a prefeitura, o passeio será uma caminhada pelas construções da cidade, trazendo uma contextualização e conhecimento sobre a história da criação da Vila de Resende, por meio de seus prédios antigos, monumentos, pontos turísticos e praças históricas.

O ponto de encontro para a saída do Passeio Histórico será em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição (a Igreja Matriz). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 97405-5626.

“As comemorações do aniversário da cidade já começaram no início do mês de setembro e seguem até outubro. E propagar conhecimento é uma excelente maneira de comemorar, principalmente, quando falamos sobre a história da nossa cidade. Durante o passeio, os participantes conhecem a cronologia e memória dos casarões antigos, as construções e enredo por trás de cada um deles”, explicou o diretor do Arquivo Histórico de Resende, Ângelo Tramezzino.