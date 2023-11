HMAR realiza 3000º parto de sua história

Angra dos Reis – O Hospital e Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) continua a proporcionar acolhimento em uma estrutura diferenciada. Na tarde deste domingo (26), às 17h16, Rosa dos Prazeres da Silva, moradora do bairro Japuíba, deu à luz Enzo Gabriel, o 3000º bebê nascido na instituição desde sua inauguração em março de 2022. Com 51 centímetros e 4,020 quilos, o menino nasceu saudável, evidenciando a qualidade dos cuidados prestados. O HMAR oferece um ambiente com infraestrutura de ponta e uma equipe comprometida com o atendimento humanizado a mães e recém-nascidos.

Compromisso com as gestantes

Desde sua fundação em março de 2022 até 26 de novembro de 2023, o HMAR registrou 3.000 partos, sendo eles mais de 1.700 cesarianas e mais de 1.200 partos normais. Esses números refletem a diversidade de procedimentos realizados na instituição, ressaltando o compromisso em atender às diferentes necessidades e circunstâncias de cada gestação, visando garantir cuidados de qualidade para mães e bebês.

Além do serviço de maternidade, no primeiro ano do projeto, a unidade realizou 11.472 atendimentos no setor de acolhimento. Em 2023, no segundo ano do projeto, foram realizados 11.503 atendimentos até outubro.

– O marco do nascimento do 3000º bebê no HMAR representa não apenas um número, mas sim a confirmação do compromisso inabalável que temos com a saúde materno-infantil em Angra dos Reis. O nascimento deste bebê é um exemplo da dedicação e excelência dos profissionais de saúde da unidade, que trabalham incansavelmente para proporcionar cuidados de qualidade e garantir que cada nascimento seja um evento especial e seguro. Esse número ressalta a importância de cada vida que entra neste mundo através de nossas instalações – destacou o secretário de Saúde, Glauco Fonseca.

Cuidado humanizado

O HMAR é uma unidade de assistência hospitalar especializada no atendimento materno-infantil, sendo referência como maternidade de alto risco na região da Baía da Ilha Grande. Como instituição pública, atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com uma maternidade de portas abertas, respeitando os princípios do sistema e proporcionando cuidado humanizado em saúde, com foco na vida e no acolhimento com qualidade. Acima de tudo, o hospital se dedica ao bem-estar dos recém-nascidos e suas famílias.

Com um perfil de média e alta complexidade, o HMAR oferece serviços como atendimento em unidades de cuidados intensivos e UTI neonatal, funcionando 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana, e integra a Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE).

– É um momento especial de muita gratidão e alegria. Ser mãe é uma experiência mágica, ainda mais tendo meu querido Enzo Gabriel como o 3000º bebê a nascer aqui no HMAR. Desde o primeiro momento em que chegamos, fomos atendidos por uma equipe de profissionais incríveis e atenciosos que não apenas cuidaram de nós, mas que também celebraram conosco com muita atenção e carinho cada passo desse dia tão importante de nossas vidas – comentou a mãe Rosa dos Prazeres da Silva.

Estrutura diferenciada e acolhimento especializado

A unidade destaca-se por sua estrutura completa, contando com 61 leitos distribuídos de maneira abrangente: 5 para tratamento intensivo, 1 leito cirúrgico, 1 leito para isolamento, 24 leitos obstétricos cirúrgicos, 6 leitos obstétricos clínicos, 3 leitos clínicos gerais e 6 leitos no centro obstétrico. Além disso, a unidade dispõe de 16 leitos na UTI neonatal, assegurando um ambiente propício para diferentes necessidades.

Uma das iniciativas notáveis do HMAR é o kit maternidade, uma ação para promover o acolhimento e garantir o bem-estar das mães e de seus bebês no momento da alta. Este kit inclui itens essenciais para os primeiros cuidados com os recém-nascidos.

Somado a isso, a unidade oferece diversas facilidades, como visitas guiadas aos futuros pais, permitindo que conheçam antecipadamente o ambiente onde seus filhos nascerão. As puérperas, mães recentemente parturientes, saem da unidade já com a primeira consulta agendada internamente. Outro destaque é a possibilidade de registro do filho diretamente em um cartório localizado dentro da própria maternidade, eliminando filas de espera.

Mais do que comodidades, essas iniciativas visam oferecer dignidade às mães e aos recém-nascidos, reforçando o compromisso do HMAR com a qualidade do atendimento e a experiência positiva neste momento único na vida dos munícipes de Angra dos Reis.