Hoje é o último dia de pré-matrícula na Faetec

Matéria publicada em 13 de abril de 2021, 09:00 horas

Sul Fluminense – O prazo para a realização da pré-matrícula dos alunos aprovados no processo seletivo 2021.1 da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), termina hoje, terça-feira, 13. Os candidatos à Educação Básica, Ensino Técnico e Educação Superior devem enviar, impreterivelmente, até hoje seus dados por e-mail às unidades escolares na qual foram selecionados.

Os aprovados na seleção, com status de ‘classificado’ ou ‘ocupando vaga’ no resultado do concurso, deverão enviar, em formato pdf, a documentação exigida no edital, juntamente com a ficha de matrícula (disponível para download no site da Selecon) preenchida e assinada. Só será aceita a pré-matrícula no curso e no ano de escolaridade escolhidos no ato da inscrição do concurso.

Excepcionalmente, o Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (Isepam) e a Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins (ETEJBM) aceitarão a matrícula de forma presencial também nesta terça-feira (13), das 9h às 17h. O atendimento é voltado aos candidatos que estão ocupando vaga e tiveram dificuldade no envio online da documentação.

A lista completa com os e-mails das unidades está disponível no site da Faetec.

Documentação: original e cópia, que será autenticada no ato da matrícula:

– Ficha de matrícula (disponível para download em: www.selecon.org.br)

– Certidão de nascimento do candidato;

– Cédula de identidade e CPF do candidato, independente da idade;

– Cédula de identidade e CPF do responsável legal para o candidato menor de 18 anos;

– Documento comprobatório de guarda oficial do candidato (se for o caso);

– Três fotos coloridas 3 x 4 recentes do candidato de frente, usando camisa de manga e sem boné/chapéu;

– Comprovante de residência;

– comprovante de escolaridade;

– Título de eleitor, para os candidatos a partir dos 18 anos;

– Certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos;

– Carteira de vacinação atualizada (para os candidatos ao Ensino Fundamental e candidatos inscritos no curso de enfermagem);

– Laudo médico com as informações previstas no edital para o candidato que seja Pessoa com Deficiência (PcD) ou Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (PTEA).