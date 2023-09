“Homem-Aranha” visita crianças no Hospital Unimed

Volta Redonda – O Homem-Aranha do multiverso, conhecido como Miles Morales, surpreendeu as crianças internadas no Hospital Unimed Volta Redonda. O voluntário vestido como o personagem percorreu os corredores da unidade trazendo muito carinho e alegria para os pequenos em sua visita ilustre.

“Acho muito importante trazer essa alegria para as crianças e proporcionar também a interação dos pais que estão de acompanhantes. É um momento de diversão para todos. Acredito que ações como essa acrescentam no tratamento das crianças”, disse Karina Nogueira, mãe do pequeno Miguel.

O Marcos Vinícius, pai do Lorenzo, também falou sobre a visita do personagem na unidade: “Essa é uma ação legal, pois, hospital não é um ambiente agradável e com essa visita, a criança fica feliz e distrai a mente dos pais que estão preocupados. Uma coisa simples que muda o dia para melhor”, destacou.

O Hospital Unimed Volta Redonda realiza diversas ações que promovem o apoio à saúde emocional dos pacientes, buscando uma melhor recuperação, por meio do acolhimento. A Unimed tem o grupo Inimigos do Dodói e Unisom, formado por colaboradores voluntários que transmitem conforto e alegria através do humor e da música.

A unidade hospitalar que visa uma experiência única de cuidado aos pacientes e seus familiares, por meio do Jeito Unimed de Cuidar (JUC), pautado nos valores de gentileza, respeito e competência, também recebe regularmente a visita do Dom, cão-terapeuta, e já foram realizadas cerimônias de casamento, colação de grau e celebração de datas comemorativas.

O hospital está localizado na Rodovia dos Metalúrgicos nº 2.490, Casa de Pedra, Volta Redonda – RJ e atende clientes Unimed, particular e outros convênios.