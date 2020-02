Homem desaparecido é encontrado em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2020, 15:11 horas

Volta Redonda e Barra Mansa– Douglas Costa Souza, de 29 anos, foi encontrado nesta terça-feira (11), por volta das 11h30, no viaduto Nossa Senhora das Graças, sentido bairro Aterrado, em Volta Redonda. Os familiares confirmaram a informação ao DIÁRIO DO VALE. Douglas, que tem depressão e faz uso de medicação, tinha desaparecido na tarde de segunda-feira (10), em Barra Mansa, onde foi visto pela última vez por volta das 13h, no bairro Nove de Abril, e não retornou para casa.