Homem é preso por importunação sexual contra agentes de saúde em Barra do Piraí

Segundo a polícia, ele saiu de casa com a calça aberta, exibindo e manipulando o órgão sexual em direção às profissionais; crime ocorreu durante visita domiciliar de rotina

by Lívia Nascimento

Barra do Piraí – Um homem de 42 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (13) em Barra do Piraí, no sul do Rio de Janeiro, pelo crime de importunação sexual. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar e a ocorrência registrada na 88ª Delegacia de Polícia.

O caso ocorreu no distrito de Ipiabas, quando duas agentes de saúde realizavam uma visita domiciliar. De acordo com o registro, ao ser chamado por uma das servidoras o homem saiu de casa com a calça aberta, exibindo e manipulando o órgão sexual em direção às profissionais, causando constrangimento e abalo psicológico.

As vítimas comunicaram imediatamente o ocorrido à chefia e ao Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO). O homem foi localizado em sua residência pela Polícia Militar e levado à delegacia, onde o auto de prisão em flagrante foi lavrado.

O delegado titular da 88ª DP, Rodolfo Atala, responsável pelo caso, afirmou que a Polícia Civil é implacável no combate à violência sexual contra a mulher. “Qualquer ato de cunho libidinoso, praticado sem consentimento, será investigado e reprimido com o máximo rigor. Não aceitaremos que criminosos atentem contra a dignidade e a liberdade das mulheres, seja em espaços públicos, privados ou no exercício de suas funções”, disse.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

 

