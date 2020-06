Carro e mobilete colidem no Aterrado, em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de junho de 2020, 11:04 horas

Condutor da mobilete foi encaminhado ao HSJB; veículos colidiram em um cruzamento na manhã desta terça-feira, dia 16

Volta Redonda – Um acidente envolvendo um carro e uma mobilete foi registrado na manhã desta terça-feira (16), em Volta Redonda. Segundo informações, a colisão entre os veículos aconteceu na Avenida Paulo de Frontin, com a Rua João Fulgêncio Neto, no Aterrado.

O condutor da mobilete foi atendido no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital São João Batista (HSJB) para fazer exames, sem ferimentos graves. Os veículos já foram retirados do local.