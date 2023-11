Homem fica gravemente ferido em acidente na Dutra, em Barra Mansa - Diário do Vale

Barra Mansa – Um homem ficou gravemente ferido num acidente entre dois caminhões, nesta sexta-feira (10), na Rodovia Presidente Dutra, no KM-287, em Barra Mansa. A vítima de 45 anos ficou presa nas ferragens e foi encaminhada para o Hospital de Emergência de Resende pela equipe de resgate da CCR RIO/SP.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no início da tarde, por volta de 14h30, com a colisão traseira entre os dois caminhões. O motorista do caminhão da frente não teve ferimentos. Já o motorista do caminhão que bateu na traseira chegou a ficar com as pernas presas nas ferragens e encaminhado com ferimentos graves para hospital.